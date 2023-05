Alexa, en 'First Dates': "Los hombres se sienten intimidados por mis pechos operados"

"Las venezolanas somos guapas porque nos encanta estar siempre arregladas, somos muy femeninas, nos gusta ser el centro de atención...", comentó Alexa a su llegada a First Dates este miércoles.

"Vamos maquilladas porque creo que la apariencia para nosotras es muy importante", admitió la diseñadora. "Tengo una marca de ropa en Venezuela, pero en Madrid está siendo más difícil arrancar", le contó a Carlos Sobera.

También destacó que llevaba viviendo cuatro años en España, donde le estaba costando encontrar el amor: "Los hombres se sienten intimidados por mis pechos operados o me dicen que no les gustan las chicas tan guapas como yo, que prefieren a una mujer que pase desapercibida", explicó.

Emilio y Alexa, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Emilio: "He ligado mucho desde pequeñito. Cuando me iba de vacaciones con mis padres, siempre me echaba novia", afirmó en su presentación.

Nada más ver a Alexa, comentó: "Vaya chica más guapa, es un mujerón, está increíble". Ella, por su parte, destacó de su cita que tenía "unos ojos muy bonitos".

Los dos pasaron al restaurante para conocerse un poco más y averiguar si la venezolana no imponía al alicantino y si él, conseguía conquistarla como cuando iba de vacaciones de pequeño.

"A las chicas de mi país nos encanta ir siempre sexys", le dijo la diseñadora a Emilio. "Vaya vestido chulo que ha traído. Además, tiene buen pechamen, cuanto más haya que agarrar, mejor", confesó el barman.

Emilio y Alexa, en 'First Dates'. MEDIASET

"Los hombres españoles son muy feministas, no es que sea machista, pero sí que me gusta que me consientan y no ser el hombre de la relación", comentó Alexa

El alicantino, sorprendido por la afirmación de su pareja de la noche, reconoció que "yo no quiero una mujer machista en mi vida". Por esa razón y porque la encontraba "muy clásica", no quiso tener una segunda cita con ella.

Alexa, por su parte, coincidió con el alicantino, y prefirió no volver a quedar con él: "No es el tipo de hombre con el que saldría, busco algo más tranquilo y estable".