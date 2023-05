La generación Z protagoniza la primera colaboración de Estación Pódcast junto a Spotify

Conversacionales, de comedia, de ciencia ficción o noticieros. Hay un podcast para todo el mundo, y en especial para la generación Z. Los nacidos entre finales de los años 90 y principios de los 2000 han encontrado en los formatos de audio la mejor manera de poder expresarse.

Así lo demuestra el estudio más reciente de Spotify. En solo un año, el consumo de este tipo de programas creció en un 20% por parte de los centiennials. La plataforma de música por excelencia ha demostrado cómo los más jóvenes forman parte de un movimiento revolucionario, marcado por las ondas de sonido y el ingenio de sus creadores.

Por ello, en esta segunda edición de Estación Pódcast, el gigante de la música en streaming se une al festival Iberoamericano para dar, si aún cabe, más importancia a esta nueva manera de hacer radio. El ciclo, que comenzó el pasado 9 de abril, continuará hasta el sábado 12. Durante los cinco ías ofrecierá a todos sus asistentes un gran repertorio de programas en directo como Maldito Bollodrama o La pija y la quinqui, así como conferencias sobre el mundo del audio.

🐒 Sin lugar a dudas, los podcast son un nuevo formato de comunicación que llega con mucha fuerza a la Generación Z. pic.twitter.com/U0RqudlebT — Estacion Podcast (@PodcastEstacion) May 10, 2023

De este modo se presentó el 10 de abril, durante el segundo día del ciclo, una mesa redonda sobre el papel de la generación Z en la creación y consumición de pódcast. Así, junto a Eduardo Alonso, jefe de la sección de pódcast en Spotify para Europa del sur y el este; se presentaron Berta Aroca, presentadora de LOFT, iCat - Catalunya Ràdio; Cris Blanco, podcaster y creadora de Como si nadie escuchara; Gema Jiménez, periodista y productora en SER Podcast y Podium Podcast; y Marta Salicrú, directora de Radio Primavera Sound.

Todos ellos debatieron sobre la importancia del mundo del pódcast en España. Y es que, en apenas cinco años, se han pasado de 10 millones de escuchantes a 100 millones. Programas como la radio Primavera Sound se convirtieron, sin apenas ser conscientes de ello, en los pioneros de una ola que, a día de hoy, gana cada vez más adeptos.

Así lo explicaba en la charla Marta Salicrú: "Habíamos arrancado en enero de 2019, y a finales de esa primera temporada, ese proyecto que comenzó como una radio online desembarcó en el mundo del pódcast".

Gracias a Eduardo Alonso, Berta Aroca, Cris Blanco, Gema Giménez, @salicrunette y @CarlosSubter.



Diferentes perfiles de acuerdo en que el podcast es "el medio" de la Generación Z. pic.twitter.com/bB8IemEfuM — Estacion Podcast (@PodcastEstacion) May 10, 2023

Del mismo modo, Berta Aroca explicó como ella no conocía este tipo de formatos, pero que, para su carrera profesional, fue un paso más que natural. "Yo me ponía vídeos de YouTube y me los dejaba de fondo. Eso es en verdad un pódcast. Yo los dejaba atrás mientras yo hacía mis cosas".

Es esa libertad, la capacidad de poder hacer varias cosas al mismo tiempo, lo que ha ayudado en gran medida al aumento de estos programas. Como así quiso recalcar Cris Blanco, la generación Z está acostumbrada a estar rodeada de estímulos, por lo que tener la capacidad de poder estar escuchando mientras "ordena el cuarto", es uno de los puntos que más le ayudan.

Los pódcast, en este sentido, se han convertido en una compañía imprescindible para la juventud. Según los datos que Eduardo Alonso compartió en la ponencia, entre los temas más escuchados destacan la comedia, la sociedad y cultura y la salud mental. Estos "espacios seguros", a palabras de Aroca, permiten a los jóvenes sentirse identificados, enriquecerse y poder acceder de manera sencilla a un formato que disfrutan de manera natural.

El lenguaje, la manera de comunicar y los temas a tratar llegan fácilmente a los jóvenes porque son precisamente sus compañeros de generación aquellos que se encuentran tras el micro. Creadores y oyentes comparten un pasado que, aunque diferente, ha estado marcado por los mismos elementos y por ello se entienden a la perfección.

Se rompen tabús sobre la salud mental o la sexualidad, de manera que, como así ha narrado la creadora del pódcast LOFT, se llegan incluso a convertir en "amigas" de sus oyentes. Y es que, gracias a las redes sociales, consiguen ganar aún más oyentes, más personas que, de una manera u otra, se sienten identificadas con las palabras de las creadoras de contenido.

Da igual el formato, si son programas de apenas diez minutos para comprender toda la actualidad del momento, o si, por el contrario, se trata de dos horas de una intensa conversación, todo tiene cabida. Incluso, como así ha explicado Edurardo Alonso para 20 minutos, los documentales o programas de no-ficción cuyo público suele ser de mayor edad.