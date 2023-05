Spotify se pone serio: la app elimina miles de canciones generadas por inteligencia artificial

Haithem Ferdi via Unsplash

Spotify eliminó miles de canciones generadas por Boomy (startup de inteligencia artificial) y aumentó la vigilancia de su plataforma "en medio de las quejas por fraude y desorden en los servicios de transmisión", señala Financial Times.

Concretamente, las canciones de Boomy se eliminaron por la sospecha de "transmisión artificial", es decir, los bots que se hacen pasar por oyentes humanos para inflar la audiencia de determinadas pistas. Además, la app quitó alrededor del siete por ciento de las canciones que la startup había publicado.

Michael Nash (director digital de Universal) afirmó para Financial Times que "el reciente desarrollo explosivo de la IA generativa, si no se controla, aumentará la avalancha de contenido no deseado en las plataformas y creará problemas de derechos respecto a la ley existente".

En los últimos meses, la industria de la música se ha enfrentado al auge de las canciones generadas por inteligencia artificial y, en términos más generales, al creciente número de pistas que inundan las plataformas de streaming.

Si bien el uso de la IA para crear canciones no es una noticia nueva, esta polémica se ha convertido en un tema de conversación bastante común en los últimos meses. Asimismo, el director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek, dijo al diario mencionado que nunca había visto algo así respecto a la velocidad con la que avanza dicha tecnología.

Para evitar los problemas, la industria está buscando métodos nuevos para proteger al negocio de la IA, y en respuesta a esta situación, un amplio grupo de músicos lanzaron la 'Campaña de arte humano' para garantizar que la inteligencia artificial no perjudica a la creatividad humana.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.