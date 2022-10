Ya no solo tus padres criticarán tu música: esta IA te dice lo malo que es tu gusto musical según lo que escuchas en Spotify

Mike Lacher (copywriter freelance) y Matt Daniels (miembro de The Pudding) han desarrollado la inteligencia artificial llamada 'How bad is your streaming music?' que juzga los gustos musicales de los usuarios.

La web asocia una serie de bromas y comentarios divertidos ya preparados con la información de artistas, géneros musicales y discos que se encuentran en Spotify y Apple Music.

Al hacer clic en el siguiente enlace, el interesado accederá a la página, pulsará en el botón 'Find Out', dará el permiso para conectar con la cuenta y la inteligencia artificial examinará las canciones más escuchadas.

Tras varios análisis, la página irá emitiendo irónicos juicios de valor sobre lo que encuentra. Por ejemplo, '¿está canción te gusta de verdad o de forma irónica?' o '¿te encuentras bien tras escuchar a un grupo al que te pones mucho?'

Una vez finalizada la conversación, la web empieza etiquetar la música que escucha el usuario por lo mala que es, indicará las canciones y artistas más demandados y la década en la que se quedó atrapado.

