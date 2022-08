El autotune: un invento que pasó de buscar petróleo a afinar voces e instrumentos en la industria musical

Will Francis vía Unsplash

El autotune es un procesador de audio avanzado que fue creado en 1997 por el ingeniero californiano Andy Hildebrand. Su sistema servía para captar dónde había petróleo a través de ondas sonoras y fue vendido para el sector petrolero.

"Estaba trabajando en un área de geofísica donde emites sonidos en la superficie de la Tierra (o en el océano), escuchas las reverberaciones y, a partir de esa información, intentas averiguar cuál es la forma del subsuelo. Es como escuchar un relámpago y tratar de averiguar cuál es la forma de las nubes", explicó el experto para Priceonomics.

Sin embargo, los beneficios no fueron los que Hildebrand esperaba y rediseñó su invento para convertirlo en los que ahora es. Aunque se planteó como una herramienta para hallar petróleo, actualmente, el autotune se utiliza para afinar tanto voces como sonidos instrumentales, por lo que podríamos definir esta herramienta como un afinador en tiempo real.

Hildebrand señaló para la red NOVA de PBS cómo en su mente consiguió comprender que su invento también podía usarse para la producción musical: "El procesamiento de datos sísmicos implica la manipulación de datos acústicos en relación con un sistema desconocido lineal que varía en el tiempo (el modelo de la Tierra) con el fin de determinar y aclarar las influencias involucradas para mejorar la interpretación geológica. Las tecnologías coincidentes (similares) incluyen correlación (determinación estática), codificación predictiva lineal (desconvolución), síntesis (modelado directo), análisis de formantes (mejora espectral) e integridad de procesamiento para minimizar los artefactos. Todas estas tecnologías se comparten entre la música y las aplicaciones geofísicas".

El antes y el después de la música

Se podría decir que la cantante que popularizó el autotune dentro de la industria musical fue Cher, con su canción ‘Believe’, en 1998. Sin embargo, meses antes del lanzamiento de este mítico tema, ya se había lanzado ‘Fragments of Life’ del dúo ítalo-argentino Roy Vegas. Este single llegó a oídos de Cher y de su productor Mark Taylor, que introdujeron el afinador vocal en una canción (Belive), sin esconder el efecto del autotune, sino destacándolo.

Desde entonces, el autotune ha estado presente en multitud de canciones de distintos géneros musicales, como trap, pop, reggaeton, dembow, flamenco, etc., y modificando las voces de grandes artistas, como Rosalía, Black Eyed, Peas, Daft Punk, Radiohead, Kanye West, C. Tangana o Bad Gyal, que llega a usarlo incluso cuando no está cantando en sus conciertos.

Estigmatización del autotune

Las críticas negativas al autotune se pudieron percibir desde el inicio de su uso en este afinador en tiempo real que llegó a catalogarse, en un principio, como el 'efecto Cher’'. De hecho, cuando Rob Dickins que era el presidente de Warner Music en Reino Unido en aquella época escuchó Belive, pidió que eliminarán ese sonido.

Ante la petición de Dickins, la cantante Cher se negó: "Por encima de mi cadáver".

Aunque en 2022 el empleo del autotune sea cada vez más común, no evita que su mala reputación siga existiendo. Según Time, esta herramienta forma parte de la lista de los 50 peores inventos que existen en el mundo. "Es una tecnología que puede hacer que los malos cantantes suenen bien y que los realmente malos suenen como robots", apuntan en la famosa revista.

A pesar de las críticas que se ha llevado el autotune por parte de algunas personas, no hay que negar que esta herramienta ha estado presente en canciones con millones de reproducciones. Su efecto sonoro invita a muchos a bailar y a disfrutar de la música.

Hay grandes artistas que utilizan el autotune no porque no sepan llegar a ciertas notas, sino como marca personal de su música. Un ejemplo de ello es T-Pain, que en algunas ocasiones ha demostrado tener una voz perfecta para cantar de forma afinada, pero que usa el autotune para sus canciones.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.