Las 5 mejores webs para descargar música gratis en Internet de manera legal

¿Alguna vez has querido descargar música de manera legal pero no has encontrado ninguna página? Desde 20Bits te queremos hacer un listado de cinco webs para que no tengas ningún inconveniente a la hora de seleccionar una canción para tus vídeos.

Newgrounds

Ofrece música gratuita que ha sido creada por artistas, además, existe una sección de audio donde los usuarios pueden subir sus composiciones. Las pistas que puedes encontrar en esta web están destinadas para juegos, películas, vídeos, etc.

Se pueden descargar de manera legal para usarla en cualquier proyecto. Haz clic en el siguiente enlace para acceder.

Bensound

La página ofrece música libre de derechos que está clasificada por géneros, como la electrónica, jazz, rock, etc. Existe una versión profesional, las canciones se pueden utilizar en cualquier proyecto multimedia, los derechos se deben acreditar al autor y podrás escuchar las melodías antes de descargarlas.

Si presionas en el siguiente enlace, podrás acceder a Bensound.

Free Music Archive

Es una web que pone al alcance de los usuarios un amplio catálogo de canciones que están agrupadas por géneros. La música se puede descargar, es gratuita y puedes escuchar los temas en el reproductor online.

Las canciones disponibles son de artistas asociados a emisoras alternativas, músicos independientes y creaciones propias de otros usuarios. Haz clic en el siguiente enlace para acceder.

Jamendo Music

Gracias a esta página descargarás música gratuita y legal. Existe una gran variedad de canciones, se pueden crear listas de reproducción, escuchar música de manera online, descargarlas y compartirlas con el resto de los usuarios.

Presiona sobre este enlace para acceder a Jamendo Music.

Sonicsquirrel

Las canciones se pueden obtener gratuitamente, la descarga es legal y la música tiene la licencia de Creative Commons para que se pueda usar en cualquier plataforma. Hay disponibles varias categorías y podrás escuchar la música antes de descargarla.

Accede a Sonicsquirrel a través de este enlace.

