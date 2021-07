Música urbana sin Auto-Tune: así suenan Bad Gyal, Omar Montes, Rosalía y otros artistas españoles sin el famoso efecto

El Auto-Tune es un efecto que actualmente se utiliza en muchas canciones, ya sea para afinar la voz como para robotizarla. Sin embargo, la creación de este procesador se debe al intento del geofísico Andy Hildebrand de desarrollar un aparato que interpretase datos generados por una onda sísmica.

Con su invento, Hildebrand quería localizar depósitos subterráneos de petróleo, pero acabó ayudando en el futuro a sacar canciones a los reggaetoneros y otros artistas actuales.

Una de las primeras artistas en utilizar el Auto-Tune como efecto para sus canciones fue Cher, la cual es reconocida justo por usar el efecto 'vocoder' en sus canciones. De hecho, tras la canción ‘Belive’ (1998) de Cher, el efecto también recibió el nombre de ‘efecto Cher’.

Con el paso de los años, el Auto-Tune ha adquirido una connotación negativa por ser usado para afinar las voces de algunos cantantes de reggaeton. No obstante, suele ser más empleado para robotizar la voz que para afinar. En este sentido, hay muchos artistas que cuentan con voces envidiables y utilizan este efecto para sus canciones, como Beyonce, Ariana Grande, Rosalía, Justin Bieber, etc.

¿Qué es el Auto-Tune?

El Auto-Tune es para el audio algo similar que el Photoshop para la imagen: se puede utilizar para retocar el aspecto, pero también para embellecer de manera notoria una creación. Este efecto es en realidad un software que emplea funciones de procesamiento de audio para modificar la voz u otros aspectos del audio.

A pesar de que ayude a corregir imperfecciones e inexactitudes de una grabación, también sirve para dotar de efectos robotizados a la melodía.

Artistas urbanos que no se esconden

Puede que muchos artistas utilicen el Auto-Tune únicamente para retocar sus voces porque les falta técnica vocal. No obstante, aunque para algunos esté mal visto, para nadie es un secreto que dentro de la industria musical se utilice.

Pese a que muchos cantantes del panorama musical empleen este efecto, sobre todo son los 'reggaetoneros' u otros artistas urbanos los que lo muestran sin complejos, aunque reciban críticas por ello.

Omar Montes se viralizó hace unos meses por un vídeo filtrado en el que se mostraba su verdadera voz cantando antes de pasar por el Auto-Tune. Sin embargo, el famoso nunca ha ocultado la utilización de este efecto en sus canciones. “Es un instrumento, como el que toca la guitarra o la flauta”, respondió Montes en El Hormiguero antes de cantar a capela ‘Alocao’.

Otra artista española que utiliza Auto-Tune es Bad Gyal. Esta cantante no solo no se esconde de utilizar dicho efecto, sino que lo emplea incluso cuando habla sobre la tarima. A pesar de usarlo, tampoco se niega a cantar sin él.

Rosalía también tuvo que defenderse ante las críticas por el uso de este efecto en algunas de sus canciones: “El Auto-Tune es un recurso más que me ha parecido interesante investigar”. La artista catalana explicaba a través de los Stories de Instagram que le gustaba su voz orgánica, pero también le gustaba jugar con su voz.

Por otro lado, Dellafuente aseguraba en 2017 para Granada Hoy que el Auto-Tune le había sido útil para diferenciarse del resto: “Seguramente no viviría de la música, porque no dejaría de ser un rapero más”. En esa entrevista, Dellafuente aclaró que no se avergonzaba de utilizarlo, y que lo hacía a mucha honra.

