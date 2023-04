Esta es la canción hecha con inteligencia artificial de Drake y The Weeknd que se ha vuelto viral y Spotify ha eliminado

Spotify y Apple Music eliminaron la canción 'Heart On My Sleeve' de los cantantes Drake y The Weeknd porque en verdad era una inteligencia artificial (IA) que imitaba a las voces de los cantantes.

La versión original fue creada por @ghostwriter (usuario de YouTube), quien entrenó a modelos de audio con IA para mostrar el primer ejemplo de música generada con dicha tecnología.

Según BBC, "desde que se publicó el viernes, la canción fue vista más de 8,5 millones de veces en TikTok y la versión completa se reprodujo 254.000 veces en Spotify", además, Quartz informa que el vídeo se eliminó por un reclamo de derechos de autor de Universal Music Group (UMG, por sus siglas) .

Los éxitos musicales de ambos artistas se publican bajo Universal Music Group a través de Republic Records, teniendo en cuenta que UMG emitió un comunicado diciendo que el uso de la inteligencia artificial es un desafío para la música. Asimismo, Recording Industry Association of America (RIAA) avisó el año pasado que la IA pasa por alto los derechos de autor.

En cambio, BBC detalla que "Heart On My Sleeve no infringe los derechos de autor, ya que parece ser una composición completamente original. El autor @ghostwriter dejó explícito que Drake y The Weeknd no participaron en la creación, lo que debería (en teoría) protegerlos de una afirmación de falsificación".

Para evitar los problemas, la industria de la música está buscando formas de proteger su negocio de la IA, y en respuesta a esta situación, un amplio grupo de músicos han lanzado la 'Campaña de arte humano' para garantizar que la inteligencia artificial no perjudica a la creatividad humana. Con el respaldo de Recording Industry Association of America, Association for Independent Music y la BPI, el grupo publicó siete principios básicos de IA para proteger a los derechos de autor.

