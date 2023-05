Aprovechando la visita de Miguel Ángel Muñoz a Zapeando por la promoción de Upa Next, no solo le han preguntado acerca de su romance en la época de Un paso adelante con Mónica Cruz, sino que Cristina Pedroche se ha atrevido a contar un secreto.

En primer lugar, el bailarín ha expresado lo bonito que fue reencontrarse con sus compañeros después de tantos años en los mismos escenarios que en la serie original. "Esas escaleras de la serie son mágicas, y es que el plató está aquí", ha señalado Pedroche.

Con este detalle, la vallecana ha confesado: "Yo un día me colé y me grabé en un vídeo, lo que pasa es que no lo he subido porque a lo mejor me regañan. Es un plató de una serie".

Por su parte, Miguel Ángel Muñoz ha especificado que el plató no es el mismo set. No obstante, ha destacado que "es exactamente igual". "Se me pone la piel de gallina", ha expresado en el programa de La Sexta.