Qué dice la letra de Bridges, que representa a Estonia en Eurovisión 2023

El tema 'Bridges', interpretado por la cantante Alika, será la canción que represente a Estonia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool. Alika ganó con esta canción la preselección estonia, el festival Eesti Laul.

Según informa la propia web del certamen eurovisivo, Alika, que es una talentosa bailarina de breakdance, además de rapera y boxeadora, compuso esta canción junto a Wouter Hardy, quien escribió junto a Duncan Laurence la canción ganadora de Eurovisión 2019.

Ahora, Alika buscará obtener una histórica victoria para Estonia en el certamen, algo que el país báltico ya consiguió en el año 2001.

Letra de Bridges, la canción de Estonia en Eurovisión

En inglés:

Now I’m heading home

To solid ground

Realised that all the lies I’ve told myself have died

Bring me to the place

Where I belong

Filled with all the memories and dreams I have ignored

Aaaaa Aaaa Aaaaa

There is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Slowly every step

Now I see myself

Building up a world of bridges

There is one more thing

You need to know

That I forgive myself for all the lies I said before

Now I see the road

Of leading lights

Showing me where I should go and what to leave behind

Aaaa Aaaa

There is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Slowly every step

Now I see myself

Building up a world of bridges

You will find a way

To begin again

No more time to waste

Or to play pretend

Now I see myself

Building up a world of bridges

I remember all the things that I went through

All the lies and blurry lines and city lights I knew

Now I'm strong enough to see what lays inside

And I can feel it all

There is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Slowly every step

Now I see myself

Building up a world of bridges

You will find a way

To begin again

No more time to waste

Or to play pretend

Now I see myself

Building up a world of bridges

En español:

Ahora me dirijo a casa

A tierra firme

Darme cuenta de que todas las mentiras que me he dicho han muerto

Llévame al lugar

Al que pertenezco

Lleno de todos los recuerdos y sueños que he ignorado

Aaaaa Aaaa Aaaaa

Siempre hay tiempo

Para volver al camino

Derribando los muros

Lentamente cada paso

Ahora me veo

Construyendo un mundo de puentes

Hay una cosa más

Tienes que saber

Que me perdono por todas las mentiras que dije antes

Ahora veo el camino

De luces de guía

Mostrándome a dónde debo ir y qué dejar atrás

Aaaa Aaaa

Siempre hay tiempo

Para volver al camino

Derribando los muros

Lentamente cada paso

Ahora me veo

Construyendo un mundo de puentes

Encontrarás un camino

Para empezar de nuevo

No más tiempo que perder

Ni para fingir

Ahora me veo

Construyendo un mundo de puentes

Recuerdo todas las cosas por las que pasé

Todas las mentiras y las líneas borrosas y las luces de la ciudad que conocí

Ahora soy lo suficientemente fuerte para ver lo que hay dentro

Y puedo sentirlo todo

Siempre hay tiempo

Para volver al camino

Derribando los muros

Lentamente cada paso

Ahora me veo

Construyendo un mundo de puentes

Encontrarás un camino

Para empezar de nuevo

No más tiempo que perder

Ni para fingir

Ahora me veo

Construyendo un mundo de puentes