Lola Lolita habla sobre Luca de 'Masterchef', el 'tiktoker' que creó su famoso meme: "Me ha venido bien"

La tiktoker Lola Lolita ha hablado en su última entrevista en el pódcast Club 113 sobre Luca, el concursante de Masterchef que creó el famoso vídeo de "Pillan a Lola Lolita fumando en un bar".

El meme volvió a hacerse muy viral este pasado verano, llegando hasta la propia creadora de contenido, que no sabía que era la protagonista de la broma del momento.

En ese momento, muchos usuarios no sabían que Luca era el creador de la famosa frase. No obstante, ahora hay quien se queja de que solo ha entrado a Masterchef por su vídeo viral.

Lola Lolita, por su parte, no le tiene rencor. "Si está ahí, que lo disfrute", ha comentado en la entrevista, asegurando que aunque nunca ha hablado con él, le cae bien.

"Al principio el vídeo me sentó mal cuando lo publico hace dos años", ha confesado también, recordando un tiempo donde "todo se lo tomaba a pecho".

"Yo era más pequeña y él subía videos inventándose noticias falsas y pensé: '¿Qué necesidad?'", ha relatado. Una actitud totalmente diferente a la de los últimos meses, ha revelado.

"A mí me vino genial", ha asegurado, ya que su nombre estuvo en todas partes sin necesidad de publicidad o polémica. "A día de hoy me siguen haciendo la broma, es algo que no se va a ir, pero no tengo nada en contra del meme".

Una actitud muy inteligente que, como señalan los entrevistadores, ha ayudado a que cambie su percepción en Twitter. Ahora los comentarios sobre Lola Lolita son mucho más positivos que hace un año.