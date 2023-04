La 'tiktoker' Sofía Surfers recuerda lo duro que fue el instituto para ella: "Se metían conmigo por mi físico y por subir vídeos"

Sofía Moreno, más conocida como Sofía Surfers en las redes, es sin duda una de las actuales reinas de TikTok España.

Con tan solo 19 años, acumula más de 4 millones de seguidores que se mantienen en el tiempo enganchados a su lifestyle. ¿Su secreto? Puede estar en que no deja que sus posibilidades se estanquen. Un claro ejemplo de esto es su nueva aportación de contenido en otras plataformas de moda, como Twitch.

Enfocada en superar sus estudios y continuar con su trabajo como creadora de contenido, Sofía terminó Bachillerato en 2022 y empezó a ampliar sus posibilidades y ofertas de trabajo a un ritmo vertiginoso.

A día de hoy puede decir con la cabeza bien alta que es protagonista, junto a su hermana, Lolalolita, de uno de los documentales biográficos de Amazon Prime; reciente embajadora de Pandora; modelo en la pasarela de L'Oréal París; imagen de una campaña de Shein; y hasta propietaria de una casa en su ciudad natal, Elche, que comparte con su pareja 'Trece', y de la que nos confiesa que no cambia por nada, ya que aún no ha encontrado una ciudad en la que se sienta más a gusto.

Descubre Musical.ly, la antigua plataforma de TikTok, con doce años y, tras enseñársela a su hermana y ver que a ella le empezaban a subir bastante los seguidores, decidió seguir su camino.

Pese a que estas hermanas fueron y son, en muchas ocasiones, la imagen de varias marcas que los jóvenes consumen, todo tiene un inicio, y el suyo en particular fue una promoción no remunerada de una camiseta: "Mi primera colaboración fue no remunerada con mi hermana a cambio de una camiseta que ponía 'Best Friends Forever'. Desde ahí fue como, ostras, me están enviando ropa".

Sofía cuenta que siempre ha tenido una vida muy normal. Comenzó gimnasia rítmica en sexto de primaria junto a Lola, que se apuntó con ella para motivarla a probar cosas nuevas y sacarla de su hogareña rutina. Tras exitosas competiciones, entrenos y demás, tuvo que dejarlo por una lesión en el coxis a raíz de los golpes que a día de hoy le repercute dolorosamente en acciones como la de estar sentada mucho tiempo.

"Recuerdo una infancia muy bonita. Mis padres siempre nos han apoyado bastante en todo lo que queríamos hacer"

Pero no todo en la vida puede ser de color de rosa y, aunque Sofía lo esté petando actualmente en su trabajo y vaya todo viento en popa, las redes sociales no dejan de ser redes sociales y la verdad que hay tras todo ese largo y costoso camino que la ha llevado hasta donde está ahora no deja de ser una realidad que es muy diferente a lo que suele mostrarse.

Confiesa que en la etapa de la ESO lo pasó bastante mal, ya que recibía mucho acoso por parte de sus compañeros e incluso de sus propios 'amigos' por su físico y por subir vídeos a internet.

"La ESO fue bastante mala. Los comentarios que me hacían sobre mi físico eran porque yo hacía gimnasia rítmica y estaba muy delgada"

"Se metían conmigo por mi físico y por subir vídeos", recuerda. Tras hablar de esta experiencia, conciencia y aconseja a todos sus seguidores de la importancia que tiene no acosar y pedir ayuda, sea a quien sea, en momentos en los que uno mismo no puede manejar la situación: "Les recomiendo que busquen ayuda, yo tuve el apoyo de mi familia y pude salir por ahí, pero hay gente que no".