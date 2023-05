Quién es Paz Herrera, de 'El Cazador', la mujer que se ha llevado el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra'

Ahora su labor es 'cazar' concursantes en el espacio de RTVE El Cazador, pero Paz Herrera sabe muy bien lo que es estar del otro lado como participante y los nervios que se pasan.

La cántabra cuenta con una gran experiencia en programas televisivos, ya que empezó su andadura en ellos en 1997, cuando participó por primera vez en Saber y ganar (donde ha acudido hasta en tres ocasiones desde finales de los 90 hasta ahora, sumando 142 presencias).

No obstante, el 27 de mayo de 2014 fue el día que le cambió la vida. Ese martes, Paz entró en la historia de Pasapalabra al llevarse el bote del concurso con 1.310.000 euros, convirtiéndose, hasta la fecha, en la mujer que más dinero ha ganado.

Paz Herrera, en 'Pasapalabra'. MEDIASET

Por aquel entonces, Pasapalabra se emitía en Telecinco y lo presentaba Christian Gálvez, que acudió a abrazarla y felicitarla, pero también para recordarle que tenía que cumplir su promesa, raparse el pelo.

Eso sí, tuvo que pagar un porcentaje a Hacienda del premio, que en Cantabria, en 2014, era del 54%: "Todavía pienso que hasta en eso soy pánfila, ganar el bote el año que más se pagaba en impuestos", comentó la arquitecta en redes sociales tras abonar unos 700.000 euros.

Pero no es el único hito que tiene la cántabra en el programa, también es el octavo bote más alto entregado por Pasapalabra y ostenta el récord de más participaciones consecutivas, 87, antes de que existiera la prueba de La Silla Azul que hay en la actualidad.

Esa fue la segunda ocasión que acudía al plató del espacio de Mediaset, ya que en 2013 lo intentó, cayendo a los 64 programas con un buen botín, 62.000 euros. En total, 136 participaciones.

La 'profesora' de 'El Cazador'

En la actualidad, Paz forma parte del equipo de cazadores del concurso de las tardes de Televisión Española junto a Erudino Alonso, Ruth de Andrés, Lilt Manukyan y David Leo.

"Ni cuando estaba en Pasapalabra estudié yo tanto como ahora, porque siento la responsabilidad de no quedar mal, de no dejar mal al programa. Continuamente estoy viendo cosas que no sé y apuntándolas porque tengo que esforzarme más", admite la arquitecta.

Su trabajo en el programa presentado por Rodrigo Vázquez lo compagina con algunos de sus los hobbies como la pintura, el senderismo, el esquí, la fotografía o la escritura, ya que Paz ha publicado también un libro: Cuentos de María y Lucero.