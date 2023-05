La presentadora Pilar Rubio capitaneará desde esta noche (22.45 h) a concursantes y jurado de El Mejor, programa de Telemadrid donde se pretende encontrar al mejor humorista que habite en la Comunidad de Madrid.

A lo largo de ocho programas, comediantes, contadores de chistes, monologuistas… competirán para demostrar quién de todos es el mejor. Un jurado compuesto por Esther Arroyo, Josema Yuste y Pablo Chiapella determinará cuál de ellos merece el premio, que tendrán que ganarse en rondas sucesivas.

Los madrileños no tienen fama de ser especialmente graciosos, ¿lo desmiente El Mejor?Hay madrileños graciosos y otros que no, como en todas las comunidades, no se puede generalizar. Lo que sí somos es muy ocurrentes y muy abiertos a la hora de elegir temas para contar chistes o para hacer monólogos. El programa va a sorprender porque vamos a encontrar personas con unas características muy peculiares y sobre todo, con mucho talento y poco sentido de la vergüenza.

No sólo hay madrileños, sino gente de fuera que vive aquí...Sí, Madrid es una comunidad muy abierta, acoge todo el mundo, de hecho, nos gusta, somos anfitriones a los que nos gusta tener gente de todos los países y de otras comunidades. Nosotros siempre sentimos a todo el mundo como de Madrid y queremos que se sientan a gusto. Por eso en este programa no queríamos que solo fuera el mejor humorista de la Comunidad de Madrid que haya nacido en Madrid, sino el mejor de todas las personas que viven en Madrid, porque evidentemente son parte de nuestra Comunidad y por supuesto tienen derecho y tenemos ganas de verles en nuestro escenario.

¿Usted llegó a tatuarse la bandera de Madrid, ¿cuándo sintió ese subidón madrileño?Me la tatué hace ya un par de años o tres, porque el amor que yo siento por Madrid necesitaba también llevarlo en la piel. Solo tengo tatuajes de mis seres queridos, los nombres de mis hijos y de mi marido y de mi amor platónico, que es mi comunidad. Me gustan muchísimos países, me gusta ir de turismo, visitar nuevas nuevas ciudades, conocer culturas… pero al final me quedo con Madrid.

¿Aprendió mucho sobre el humor en Sé lo que hicisteis? ¿lo ha aplicado ahora en un programa de humor como este?En este programa yo me he reído mucho, he disfrutado mucho, pero no cuento chistes. Bueno, he intentado contar a alguno, pero nadie se ha reído porque no sabían ni que era un chiste. Poco a poco me he dado cuenta de que esto del humor es muy difícil. He tenido un jurado muy bueno del que han aprendido porque han dado muy buenos consejos.



Ellos han ayudado a los que no estaban del todo formados para ser a lo mejor cómicos profesionales para que tuvieran unas guías y claves súper útiles, porque son muy generosos.

Y en una reunión familiar o de amigos, ¿usted es de las que cuentan chistes o de las que escuchan y se ríen?En una reunión familiar yo no soy de las que cuentas chistes, soy de las que me río o no me río y digo ¡qué chiste más malo!, aunque con esos también me río.

En la época de lo políticamente correcto, ¿cómo se hace para que nadie se ofenda contando chistes?Es cierto que a lo largo de los años, igual que ha cambiado la cultura y la manera de ver la vida, pues ha cambiado el humor y cómo tienes que abordar ciertos temas para que nadie se sienta ofendido. Hemos intentado cuidar todo eso para que sea un humor libre, pero respetuoso y que no haga daño a nadie. Evidentemente, siempre hay temas que te pueden tocar, incluso si hablan de primos y a lo mejor a ti te toca porque tienes mala relación con tus primos, por ejemplo. Es muy difícil sesgarlo todo para que no afecte a absolutamente nadie, pero evidentemente hay temas que son muy delicados a nivel general e intentamos abordarlos o de una forma una forma mucho más sutil o directamente eliminarlos.

¿Tiene un chiste que a usted siempre le haga gracia?No te voy a contar un chiste, que los cuento muy mal (risas). Vale, voy a contar un chiste... ¿Por qué las focas siempre miran hacia arriba? Porque porque están los focos (risas). Por eso yo presento y que cuenten chistes otros.

Hemos visto su faceta de aguerrida en el El Hormiguero, ahora su faceta más humorística, ¿qué otra faceta podría valer para hacer un programa?Siempre me han gustado los programas de música. Tipo Rockopop o Tocata, cuando había música en directo e iban los grupos al plató y hacían entrevistas a mis ídolos de del rock y del heavy metal, así que me encantaría tener un programa de heavy metal, pero entiendo que es un género que a lo mejor ya no es tan comercial como antes.

¿Haciendo los retos de El Hormiguero aprendió algo que le sirviera después?Sí, claro, se aprenden un montón de cosas, aunque luego tienes que ir dejándolas, porque tienes que empezar con otro reto y no te da tiempo a continuar con todas las disciplinas que hay. Lo primero, me ha servido para tener más confianza en mí misma, para retarme constantemente y para controlar la poca paciencia que tengo, porque al final te das cuenta que las cosas se hacen a base de tiempo y constancia. He aprendido a tirar con arco, que de hecho tengo mi carnet porque me federé. Una cosa que es muy útil es que aprendí a hacer un montón de figuras con globitos, y los niños están siempre "mamá hazme un perrito, hazme una flor" y sé hacerlos todos (risas). He aprendido un poco de de malabarismo... un montón de cosas.