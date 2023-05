Ana Obregón presenta 'Mask Singer' desde Miami... y con un carrito de bebé detrás

Este martes se ha presentado la nueva temporada de Mask Singer: adivina quién canta (estreno este miércoles, a las 22.45 h). Entre las novedades del espacio están las dos nuevas investigadoras, Mónica Naranjo y Ana Obregón.

La actriz participó en la rueda de prensa de Antena 3 a través de un vídeo grabado, pues aún se encuentra en Miami, cuidando de la pequeña Ana Sandra, que llegó al mundo por gestación subrogada y que ahora es legalmente hija de Ana Obregón.

El programa que, en lugar de lucir a sus estrellas, las esconde, regresa este miércoles a Antena 3 (22.45 h). Mask Singer: adivina quién canta trae nuevas máscaras, bajo las cuales personalidades de todos los ámbitos, pero siempre muy conocidas, interpretan grandes éxitos de la canción con la esperanza de no ser eliminados. Si lo son, deberán quitarse el disfraz y desvelar su identidad.

Alienígenas, Arlequín, Caballito de mar, Esqueleto, Faraona y Tigre son los primeros personajes que saldrán al escenario, mientras que Javier Calvo y Javier Ambrossi tratan de adivinar quiénes son, en esta edición acompañados en su papel de ‘investigadores’ de Mónica Naranjo y Ana Obregón.

Esta última saludaba a la prensa presente con un vídeo grabado. "Hola a todos desde Miami", decía Ana Obregón en unas imágenes con filtro. "Os mando muchísimos besos, siento mucho no poder estar con todos vosotros en la presentación de esta tercera temporada de Mask Singer, se excusaba, sin hacer referencia a los porqués.

Eso sí, podía apreciarse que la presentadora había grabado el vídeo en la lujosa estancia en la que pasa estos días, una vivienda con vistas al mar en Miami. Un espectador avezado podía incluso ver sin problemas que al fondo de la imagen está el carrito de bebé con el que Ana Obregón saca a pasear a la pequeña.

La actriz está en Miami a la espera de resolver los papeles que le permitirán viajar a España con Ana Sandra y poder registrarla como su hija, además de esperar a que el bebé esté en condiciones de un viaje internacional.

"Para mí ha sido un honor ser investigadora -no lo he hecho tan mal, bueno, ya veremos-", aclaraba. Obregón mandaba un saludo especial para Javier Ambrossi y Javier Calvo: "Os quiero y os mando un beso enorme", decía, además de a su compañera Mónica Naranjo que la ha acompañado "en muchísimos momentos bastante difíciles". "Un beso gigante también a Arturo Valls, que me ha hecho reír mucho", decía antes de despedirse.

Cabe recordar que las galas de Mask Singer se grabaron antes de que Ana Obregón viajara a Miami para hacerse cargo de la hija y nieta que obtuvo por gestación subrogada.