Alerta alimentaria para las personas alérgicas a la proteína de la leche por esta mantequilla de cacahuete

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria para todas aquellas personas con alergia a las proteínas de la leche por la comercialización de una mantequilla de cacahuete con pepitas de chocolate que contiene leche no incluida en el etiquetado. Por ello, las autoridades recomiendan a todas las personas que pudieran tener este producto, que se abstengan de consumirlo. No obstante, "el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población", aseguran en el comunicado.

Las autoridades sanitarias han tenido conocimiento de este problema a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) por una notificación de alerta enviada por las autoridades de Eslovenia. De acuerdo con la información recogida, la distribución de este producto se ha realizado en la Comunidad de Madrid, aunque "no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas".

Cuál es el producto afectado

La información completa del producto afectado es la siguiente:

Nombre del producto: PEANUT BUTTER, CHOCOLATE CHIP (mantequilla de cacahuete con pepitas de chocolate).

(mantequilla de cacahuete con pepitas de chocolate). Marca: Nature's Finest.

Aspecto del producto: Bote de cristal.

Número de lote: L0107.

Fecha de caducidad: 1/07/2023.

Peso de unidad/vol.: 350 g.

Temperatura: Ambiente.