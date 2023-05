Qué dice la letra de Queen of Kings, la canción de Noruega en Eurovisión 2023

Alessandra Mele ganó en febrero el Melodi Grand Prix y con ello obtuvo el pase para representar a Noruega en Eurovisión 2023 con su canción 'Queen of Kings'. Ahora, y ya en plena competición eurovisiva, Alessandra Mele es una de las favoritas para ganar este año Eurovisión.

La letra de 'Queen of Kings' habla sobre ser uno mismo (algo muy socorrido en muchas canciones del festival), y superar los desafíos. Su ritmo es guerrero, juega con la épica y junto a la presencia de Alessandra Mele en el escenario, el espectáculo promete estar garantizado.

Letra de 'Queen of Kings', la canción de Noruega en Eurovisión 2023

She, queen of the kings

Runnin' so fast, beatin' the wind

Nothin' in this world can stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys

She will be the warrior of North and Southern seas

Got raven hair, it's dark as night

Icy eyes, outta sight, outta sight

Her heart, in spite, is warm and bright

Her smile awakes the northern lights

Lookin' out, she calls

Lai-da-dai-di-da

Who will conquer all?

Her name is

She, queen of the kings

Runnin' so fast, beatin' the wind

Nothin' in this world can stop the spread of her wings (hey!)

Shе, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys

She will be the warrior of North and Southern seas

A firestone, forged in flames

Wildest card, run the game, run the game

Can't say the same in this world of change

Don't fear the pain; just break the chain

Lookin' out, she calls

Lai-da-dai-di-da

Who will conquer all?

Her name is

She, queen of the kings

Runnin' so fast, beatin' the wind (hey!)

Nothin' in this world can stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys (hey!)

She will be the warrior of North and Southern seas

Lai, la-li-la

Rai, rai-ri-rai-rai-ri

Lai-la-la-li-lai, lai-ri-ra

Lai-la-li-la, la-la-la-la

La-la-la-la

Ah-Ah-Ah-Ah!

Her name is

She, queen of the kings

Runnin' so fast, beatin' the wind (hey!)

Nothin' in this world can stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys (hey!)

She will be the warrior of North and Southern seas (ha!)

Qué dice la letra de la canción 'Queen of Kings' de Alessandra Mele para Eurovisión 2023

Ella, reina de los reyes;

corriendo tan rápido, golpeando el viento.

Nada en este mundo puede detener el batir de sus alas.

Ella, reina de los reyes,

rompió su jaula, tiró las llaves.

Ella será la guerrera de los mares del norte y del sur.

Tiene pelo de cuervo, tan oscuro como la noche;

ojos helados, fuera de la vista, fuera de la vista.

A pesar de todo, su corazón es brillante, cálido y brillante;

su sonrisa despierta la luz del norte;

mirando hacia afuera llama:

"Lai-ra-ra-rei-ra"

¿Quién conquistará todo?

Su nombre es ella, reina de los reyes

corriendo tan rápido, golpeando el viento.

Nada en este mundo puede detener el batir de sus alas. ¡Hey!

Ella, reina de los reyes,

rompió su jaula, tiró las llaves.

Ella será la guerrera de los mares del norte y del sur.

Una piedra de fuego forjada en llamas;

el mayor comodín: ejecuta el juego, ejecuta el juego...

No permanezcas igual en este mundo de cambio;

no temas el dolor, sólo rompe la cadena.

mirando hacia afuera llama:

"Lai-ra-ra-rei-ra"

¿Quién conquistará todo?

Su nombre es ella, reina de los reyes

corriendo tan rápido. ¡Hey!

Nada en este mundo puede detener el batir de sus alas.

Ella, reina de los reyes,

rompió su jaula, tiró las llaves. ¡Hey!

Ella será la guerrera de los mares deel norte y el sur.

¡Lai, la-da-dia!

¡Ra, rai-ri-rai-rai-ri!

¡Lai, la-da-dia!

¡Lai, li-li-la!

¡Lai, la-da-dia!

¡La-la-la-la!

¡La-la-la-la!

¡Ah-ah-ah-ah!

Su nombre es ella, reina de los reyes

corriendo tan rápido, golpeando el viento. ¡Hey!

Nada en este mundo puede detener el batir de sus alas.

Ella, reina de los reyes,

rompió su jaula, tiró las llaves. ¡Hey!

Ella será la guerrera de los mares del norte y del sur. ¡Hey!