Qué es la rotura de tríceps, el desgarro muscular por el que Pablo Motos ha sido operado de urgencia

El presentador de televisión Pablo Motos se ha convertido en una de las noticias del día al conocerse que una rotura de tríceps le ha llevado al hospital, donde ha tenido que ser operado de urgencia.

El propio presentador ha sido el que lo ha publicado en sus redes sociales, subiendo una foto a Instagram acerca de su estado. En la foto se le puede ver con el brazo totalmente vendado y en cabestrillo.

"Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba", ha reconocido en el post de Instagram el propio Pablo Motos.

La rotura del triceps

Según publica la página web especializada en lesiones deportivas del doctor Villanueva, la rotura del tríceps, el músculo situado en la región posterior del brazo, está claramente relacionada con el ejercicio y las prácticas deportivas. De hecho, fuentes cercanas al presentador han informado a 20minutos.es de que el accidente se produjo mientras Motos entrenaba una actividad a la que el presentador de Antena 3 le dedica mucho tiempo. También se asocia a la falta de calentamiento previa al ejercicio o un exceso en el empleo del músculo.

Las lesiones graves, si bien son poco frecuentes, implican una rotura del músculo, lo que es un lesión de tercer grado en el mismo. En este tipo de lesiones puede verse afectado, además del propio musculo por la ruptura, las fibras, tendones e incluso la unión al hueso del mismo.

¿Cuánto tiempo de recuperación necesitará Pablo Motos?



La cirugía de tríceps debido a una ruptura, como la que ha sufrido Pablo Motos, puede llegar hasta las 6 semanas de inmovilización del músculo. Tras la recuperación se debe realizar un periodo de rehabilitación que puede oscilar entre las 7 semanas y los 6 meses.