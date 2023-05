María Patiño desvela sus intenciones para el último día de 'Sálvame': "Me voy a quitar la ropa"

María Patiño ha sido acusada de nuevo por una estilista. Esta vez, por una de las encargadas de su entrevista en la revista Interviú. La profesional la acusaba de diva y de haber tenido muchas exigencias. Enfadada, la presentadora ha sorprendido con una especie de promesa en Sálvame.

"Yo ya avisé y ahora lo puedo hacer, porque ya me queda poco. Pero, como me toquéis las narices, me quito la ropa en el programa", ha lanzado la conductora de la tertulia. Su 'amenaza' ha sido muy bien recibida tanto por sus compañeros como por el público.

Patiño ha insistido: "Lo hago, lo hago". Eso sí, se ha achantado cuando el director la ha empujado a ello: "Es horario infantil, y si lo hago ahora por la multa que os ponen nos tenemos que ir mañana".

"Acabar antes de tiempo no, María", le ha pedido entonces Belén Esteban en clave de humor. "Me la voy a quitar de verdad, pero el último día", ha garantizado la presentadora de la tertulia de Telecinco.