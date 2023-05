Kristina Lilley, de 'Pasión de Gavilanes', actualiza su estado de salud tras ser diagnosticada con cáncer: "Así hoy"

El pasado mes de noviembre Kristina Lilley compartió a través de su cuenta de Instagram una de su noticia más dura. Y es que la actriz que interpretó a Doña Gabriela en Pasión de Gavilanes, había sido diagnosticada con cáncer de mama.

Desde ese momento, la intérprete decidió compartir su evolución a través de su cuenta. De este modo, la mexicana ha enseñado a todos sus seguidores cómo se encuentra. Y es que Lilley ha sufrido esta enfermedad en tres ocasiones.

"Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga", compartió en aquel momento la aclamada actriz. Junto a este le seguirían duros vídeos como ella rapándose el pelo a otras más tiernas con reflexiones sobre la vida.

Así lo ha mostrado en su más reciente publicación. En la imagen que ha mostrado a todos sus seguidores se ve a la actriz sonriendo a cámara junto a un escueto pie de página: "Así...simple...así hoy".

Ante la fotografía, como viene a ser habitual en todas las nuevas actualizaciones de Kristina, sus seguidores se han volcado con ella. Así lo demuestran los más de 20.000 'me gusta' que acumula la publicación. Además, no han sido pocos os que ha querido mandar mensajes de apoyo a la actriz.

"Aquí estamos te adoramos", "lo que más te identificas es tú sonrisa, adelante guerrera" o "tiene los ojos brillantes, la cara bonita y ni te imaginas el corazón", han sido algunos de los comentarios más destacados.