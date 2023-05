Yaiza Martín tuvo la oportunidad de sincerarse en el Deluxe del pasado viernes. La canaria que ha marcado la edición de Supervivientes 2023 no resolvió las dudas de su pasado profesional, pero expuso haber vivido maltrato por parte de su madre.

Sin embargo y pese al duro testimonio de la ya exsuperviviente, no ha convencido en Sálvame. Este lunes, la tertulia ha mostrado su escepticismo con la historia de la pareja de Ginés Corregüela. A los colaboradores se ha unido Jesús, una de las exparejas de la canaria, quien ha asegurado que no fue creíble el discurso que intentó defender.

"Si ella es capaz de imputar un delito a su madre, todo lo demás se lo tiene que pasar por el Arco del Triunfo", ha opinado María Patiño. Y es que la presentadora ha sido especialmente crítica: "No tengo capacidad de desmentir que fue una niña maltratada, pero acusó a su madre de ser una maltratadora".

Por otro lado, Laura Fa y Miguel Frigenti se han mostrado más benévolos, y ha expresado creer el testimonio de la canaria sobre su dura infancia. Sin embargo, Gema López ha defendido: "Tú no puedes justificar que tu mal comportamiento con una infancia desestructurada".

Lydia Lozano también ha mostrado su descontento con la entrevista a Yaiza: "A mí me pareció un bluf, no contestó a nada: ni de los novios, ni de los trabajos, ni nada... Además, amenazaba". "Cuando Jorge Javier le preguntó qué era un 'fuera de juego' no sabía contestar. Y dice que ha trabajado en fútbol", ha añadido Lozano.

"Si una mujer de la que no conocemos su pasado, viene, se sienta y te cuenta los datos que contó Yaiza, probablemente empatizas. El problema es que viene con una mochila cargada de mentiras y manipulaciones, y eso hace muy difícil creer el testimonio", ha defendido Gema López.