Mamen Mendizábal entierra el bulo de Ricky Martin, la niña, el perro y la mermelada en 'Sorpresa, sorpresa': "¿Quién está detrás?"

De la noche a la mañana, y tras emitirse una nueva entrega en 1999, en Antena 3, del icónico Sorpresa sorpresa, corrió como la pólvora el mayor bulo de la historia de España, relacionado con un perro, una niña, mermelada y Ricky Martin.

Mamen Mendizábal desmontó este domingo esta mentira mil veces repetida en Anatomía de… (La Sexta domingo, 21.30 h), un programa que recupera historias del pasado que no acabaron de contarse y las muestra por todas sus aristas.

En la entrega de este domingo, la periodista contó con testimonios que enterraron, de una vez por todas, "el primer gran bulo de la historia" en España. Dos de ellos fueron los de Giorgio Aresu, director del programa de 1996 a 1999, y la subdirectora. Los dos afirmaron haber seguido aquel ya histórico programa "minuto a minuto", sin que hubiera "absolutamente nada", en referencia a la historia contada sobre el cantante.

"¿Quién está detrás? ¿Quién me está haciendo daño? ¿Quién me quiere hundir a mí, a todos, a los trabajadores, a Concha (por Concha Velasco)?", reflexionó este domingo Aresu, que afirmó que, incluso, llegó a hablar con Concha Velasco por si había alguien que le quería hacer daño.

"Había mucha guerra de audiencias también, de programas de prime time", recuerdan desde el programa. Además, Aresu desveló que llegó a creer que detrás del bulo estaba su amigo y, en aquel momento, competencia Pepe Navarro.

La propia Concha Velasco lo desmintió tajantemente en el programa siguiente, pero la maquinaria del bulo ya se había puesto en marcha, ya que una asociación de defensa de los niños interpuso una denuncia, el Defensor del Menor abrió un informe de oficio y la Fiscalía llegó a abrir también una investigación.

Isabel Gemio, su anterior presentadora, también habló en el programa del famoso bulo. "No recuerdo como me llegó la noticia, supongo que por compañeros", aseguró. "La gente todavía hoy me pregunta qué pasó y cómo lo viví. Como si yo fuera la presentadora, y no, estaba Concha. Hasta mi hijo le llegó a preguntar", dijo la periodista.

El propio Martin habló, aunque ya en 2006 junto a Andreu Buenafuente, de esta historia. "¿Qué pasó con la mermelada? ¡Quiero conocer al perro! No es verdad nada de eso", señaló el cantante entre risas.