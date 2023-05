Consultorio de Vivienda: "¿Tengo que pedir permiso a la comunidad para poner persianas en el salón y cocina si dan a una terraza?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid

Un trastero menos

PREGUNTA Compré un piso en 2019. Al poco tiempo en una junta me entero de que en la terraza 7 vecinos tienen trastero menos yo, habiendo 8 trasteros.

Ese sobrante es el que le corresponde a mi piso pero quien me lo vendió es la puerta de enfrente mía y lo que ha hecho es quitar la puerta del trastero que le corresponde a mi vivienda y se ha ampliado el suyo, que linda con el supuestamente mío.

Esta persona se niega a devolverlo (ha hecho obras en la comunidad sin permiso). ¿Qué puedo hacer? Roberto

RESPUESTA DE LA EXPERTA Llegados a este punto, la única vía posible para recuperar la posesión de sus trastero, como legítimo propietario, es acudir a la vía judicial.

Realquiler

PREGUNTA Hace 3 años compramos la vivienda en la que residimos. Es obra nueva y de protección pública; en la escritura consta como condición que se ha de destinar a primera vivienda y, además, incide en que no puede ser alquilada ni vendida en el plazo de 10 años.

Resulta que tenemos un par de vecinas (hermanas) que tienen una vivienda cada una y las alquilan, sobre todo de corta estancia y elevados precios.

Lo hemos puesto en conocimiento del administrador y este ha escrito al ayuntamiento, pero no realizan las pertinentes inspecciones y alegan que lo denunciemos a la policía para que levante acta o contratemos a un detective privado. Ante esta situación, ¿qué pasos hemos de seguir? Alberto.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si el expediente se encuentra abierto en el Ayuntamiento, deberán acudir al departamento que lo esté tramitando y solicitar una reunión para que le expliquen el motivo de la demora.

Es importante que si no lo hicieron en su momento aporten ahora todos los medios que sean necesarios para probar que la vivienda se está alquilando vulnerando el cumplimiento de las condiciones.

Niños que molestan

PREGUNTA Vivo en una casa de pueblo que tiene los dormitorios hacia la calle. Todas las tardes-noches entre 5 y 10 niños se dedican a jugar a fútbol, montar en patinete, bicis... Golpean las paredes, las puertas...

Están en la calle hasta las 12 o 1 de la madrugada o incluso a veces más. Me han roto un trozo de la fachada y lo han barrido para que no me diese cuenta. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Al encontrarse en la vía pública es complicado controlar el nivel de ruido y, más aún, tratándose de niños que juegan. Cuestión diferente es que le estén causando daños en su propiedad.

Si puede probarlo, al tratarse de menores, deberá reclamar el pago de los desperfectos a los padres y, si no atienden el requerimiento, deberán acudir a la vía judicial.

Sin persianas

PREGUNTA Hemos comprado un piso de nueva construcción, cuando fuimos a la visita inicial vimos que salón y cocina (que dan a una terraza) no tiene persianas y tenemos que instalarlas nosotros. ¿tenemos que pedir permiso a la comunidad para realizar esta instalación? Sara

RESPUESTA DE LA EXPERTA Necesita solicitar permiso a la comunidad si se instalan por la zona exterior de las ventanas al afectar a la fachada del edificio.

Por otro lado, debe consultar si conforme a la normativa urbanística puede instalar las personas por la zona exterior de la ventana.