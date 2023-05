La consellera Vilagrà remite toda la responsabilidad del caos de las oposiciones a los incumplimientos de la empresa

La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha descargado todas las responsabilidades de las irregularidades de la convocatoria de las oposiciones del pasado sábado sobre Cegos, la empresa contratada para organizar las pruebas. Vilagrà ha recordado que hubo reuniones semanales previas a la celebración de los exámenes y que lo que “falló el sábado fue la organización, no los días previos”.

La diputada socialista, Marta Moreta, ha pedido que se diga quien tomó la decisión de externalizar la organización de las oposiciones para establecer responsabilidades, y seguidamente se ha dirigido a Vilagrà asegurando que “quien aprueba el presupuesto es usted, y quien bendice dejar casi todo en manos de una empresa privada es usted”. La diputada de Junts Per Catalunya, Glòria Freixa, también ha criticado la contratación de Cegos y ha acusado al Govern de que "privatizaron hasta las funciones operativas que han de garantizar las pruebas en términos de seguridad jurídica. Lo privatizaron casi todo”.

María García Fuster, diputada de Vox, ha espetado a Vilagrà un sonoro “Dimita ya”, argumentado que “no vale con culpar a la empresa, o utilizar de cabeza de turco a la señora Martorell de la forma más cobarde”. Por su parte, Basha Changue, diputada de la CUP, también ha criticado la contratación de una empresa privada para la organización de las pruebas y ha asegurado que el caos en las oposiciones “es la consecuencia de externalizar unas funciones que han de ser garantizadas por la administración”. Changue ha reprochado a Vilagrà “el desmantelamiento de los servicios públicos, que son la marca de su gobierno”.

“Quien aprueba el presupuesto es usted, y quien bendice dejar casi todo en manos de una empresa privada es usted”. Marta Moreta, diputada del PSC.

Sobre la rescisión del contrato a la empresa Cegos, que se extendía hasta el 2024 para organizar las diferentes pruebas de selección que se fuesen convocando, la diputada socialista Marta Moreta, ha dudado de que sea posible y ha preguntado directamente a Vilagrà si “puede asegurarnos que cumplió todas sus obligaciones contractuales”, en referencia a las informaciones que ha publicado la empresa sobre falta de material, exámenes y localizaciones de espacios poco tiempo antes de realizarse las pruebas.

La diputada la Junts, Glòria Freixa, también se ha hecho eco de las denuncias de la empresa Cegos en el sentido de que “67 de los 184 exámenes llegaron el día de antes” en lugar de estar en la conselleria con siete días de antelación. Freixa ha concluído que “no podemos confiar en ustedes para una nueva convocatoria”.

Ante todas estas críticas, Vilagrà se ha defendido argumentando que “tan solo se contrató un soporte puntual, así que, de externalización, nada”. Además, ha negado algunas de las afirmaciones que ha esgrimido en su defensa la empresa y ha señalado que Cegos “sabía desde el 27 de marzo dónde se desarrollarían todos los exámenes”. Vilagrà también ha asegurado que “las aulas estaban bien dimensionadas”.

"Privatizaron hasta las funciones operativas que han de garantizar las pruebas en términos de seguridad jurídica. Lo privatizaron casi todo”. Glòria Freixa, diputada de Junts Per Catalunya.

La consellera de Presidencia ha negado otros argumentos de la empresa asegurando que asegurado que “se entregaron los exámenes con el tiempo suficiente para hacer las copias y los cuadernillos” pero la operativa del sábado “no se hizo según el protocolo que la Generalitat les había entregado con muchos días de anticipación”.

La diputada socialista Marta Moreta ha explicitado que "se merece que pidamos su dimisión", pero que no "se lo vamos a pedir por el momento", aunque ha asegurado que "esperaremos y veremos el siguiente capítulo" y que "no nos pararemos aquí". En respuesta. Vilagrà afirmó que "no soy de las que se van cuando hay un problema".