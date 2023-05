La naturalidad de Joaquín Prat ante la cámara se ha convertido en uno de los puntos fuertes del presentador que, cada viernes, se ocupa en solitario de ponerse al frente de El programa de Ana Rosa, ante la ausencia, este día de la semana, de Quintana.

Esta actitud y el desparpajo del periodista ha supuesto que se gane rápidamente el cariño de la audiencia. Así, este viernes, Prat no ha podido evitar mostrar su enfado en el matinal de Telecinco, donde ha hecho un spoiler sobre la última película de James Bond.

Todo ha sucedido cuando el programa ha abordado la coronación de Carlos III y lo han relacionado con una de las películas del famoso agente 007. Tras introducir el tema, Joaquín Prat ha señalado: "La llamada operación 'Orbe de Oro'. Jorge Luque, parece más bien el título de una película de James Bond, el agente 007".

A continuación, el presentador ha agregado: "Que me lo han matado". Unas palabras que han supuesto las risas en plató y ante las que Alfonso Egea ha apuntado: "No remontas". El periodista ha agregado: "Estoy yo con un cabreo... Que me han matado a James Bond". Rápidamente, sin embargo, ha pedido disculpas y ha devuelto el turno de palabra a Luque.