La insólita reacción de la 'influencer' Marta Lozano al descubrir que se va de vacaciones sorpresa a Maldivas

Hace casi un año que la influencer Marta Lozano y su ahora marido Lorenzo Remohi protagonizaron la boda del año en redes sociales. Tras casarse en Jávea, viajaron por Las Vegas, Hawaii y Bora Bora.

Para celebrar su aniversario, el matrimonio quería volver a viajar juntos, pero las fechas no lo permitían. Por eso, Lorenzo ha decidido sorprender a Marta con un viaje sorpresa a Las Maldivas, pero su reacción no ha sido la esperada.

Según han explicado, la creadora de contenido estaba de bajón por la complicación de los planes cuando su pareja comenzó a grabarla para decirla que preparase "una maleta en doce horas".

"Nos vamos a Maldivas mañana", le repite ante cara de incredulidad, asco y sorpresa. "Es mentira", asegura Lozano, que no da crédito a la sorpresa: "No lo entiendo".

Tras volver a explicar que el vuelo sale en menos de un día, la influencer necesita pruebas físicas. "A ver que yo lo vea", comenta, antes de comenzar a preocuparse: "No me he preparado nada".

Finalmente, parece más que contenta de haber embarcado en el avión. No obstante, el vídeo ha provocado cientos de comentarios de críticas y enfado por reaccionar como si la dijeran "que va a Albacete", cuando el viaje a Las Maldivas es muy elevado de precio.

"Reacciono con más emoción cuando mi novio me dice que hay pizza para cenar", escribía otro comentario. No obstante, Lorenzo y Marta han aclarado que, en el momento del vídeo, estaba "muy triste" y le costó reaccionar.

Desde entonces, han estado disfrutando mucho de su estancia, a pesar de que, en el último tramo del viaje en avioneta, Marta sufrió graves mareos.