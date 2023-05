Marta Lozano sufre un percance en su viaje a Maldivas

Para celebrar su primer aniversario, el marido de Marta Lozano, sorprendía a su pareja con un viaje a las islas Maldivas. Así lo explicó a través de sus redes sociales el joven con un vídeo en el que muestra la cara de sorpresa de su mujer ante la inesperada noticia.

Sin embargo, no todo ha sido tan paradisíaco como a la pareja le gustaría. Así lo explican a sus, seguidores. Tras poner rumbo a las playas paradisíacas de Las Maldivas, la influencer ha sufrido un pequeño susto mientras viajaba en hidroavión.

"Hemos tenido que parar para dejar a unos pasajeros en otro hotel", narraba la joven a través de su cuenta de Instagram. Y es que, debido al malestar de Marta Lozano durante el trayecto, el avión tuvo que pararse para que pudiera descansar: "Me he tenido que bajar a que me diera el aire".

Una vez solucionado el principal problema, la joven se ha mostrado con alegría feliz de su estancia en las islas paradisíacas. Por ello, no ha dudado en asegurarle a todos sus fans que les mantendrá informados de cada uno de sus pasos. Así pues, dan comienzo las nuevas vacaciones de la pareja.