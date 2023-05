Pantomima Full se burla de la invasión de los pódcast: "Luchan contra el silencio"

No son un fenómeno nuevo, pero sin duda puede decirse que los pódcast, una suerte de programas radiofónicos online, se han puesto muy de moda, copando muchas de las escuchas y acaparando premios, atención y titulares.

Así que el dúo cómico Pantomima Full se ha hecho eco de esa tendencia como suele hacerlo: parodiándola. En un vídeo publicado este viernes aparecen Rober Bodegas y como invitado especial Pablo Ibarburu, que imitan a dos conocidos que arrancan su propio pódcast.

"Yo soy guionista, él es periodista y dijimos "tío, con estas movidas que se nos ocurren hagamos un podcast porque va a molar", dice el personaje de Bodegas. "Juegan a que les escuchan", dice uno de los rótulos del vídeo, marca de la casa de Pantomima Full.

Los dos personajes comienzan su programa, que "no va de nada en concreto, es un poco lo que surja". El rótulo a continuación, les da la réplica: "Fórmula del no éxito: no talento + no esfuerzo", así, en vez de aportar algo lo que hacen es "luchar contra el silencio".

Uno de los lugares comunes de los pódcast son las entrevistas a personajes del mundo de las redes sociales o el entorno de internet, algo que también hacen los locutores parodiados, teniendo en su programa a un supuesto genio de la música urbana interpretado por Alberto Casado, la otra mitad de Pantomima Full, al que le hacen preguntas de "Gañanes curiosos".