Los británicos esperan un evento histórico único en la vida con una mezcla de entusiasmo y apatía

Este sábado los británicos veremos un espectáculo en las calles de Londres que la mayoría de nosotros no hemos visto nunca: dos carruajes trasladarán el Rey Carlos III y la Reina Camilla, incluyendo una dorada que fue construida en 1762. Los reyes llevarán túnicas hechas de seda, coronas incrustadas de joyas y otros objetos con cientos de años de historia, que hasta ahora únicamente hemos podido ver bajo la custodia de los Beefeaters en la Torre de Londres.

Hay que tener más de ochenta años por recordar la última Coronación, la de la Reina Isabel II, en 1953, y algunas de esa generación esperan con gran ilusión al gran día de su heredero. "La mayoría de la gente solamente ven una Coronación durante una vida" cuenta, emocionado, el fotógrafo del tabloide The Sun, Arthur Edwards, que tiene 82 años. "Yo habré visto dos durante mi vida: una a través de una pequeñita televisión blanca y negra de 23 centímetros y esta, espero, con mis propios ojos."

Edwards cuenta al programa "5 Minutes On" de la BBC que lleva 10 años contando a su jefe que su "ambición del año" es cubrir la Coronación de Carlos III. Por fin, ha llegado el momento de cargar su pesada camera y lentes para llegar a la portada del famoso tabloide, sabiendo que sus jefes tendrán una selección de unas 35.000 fotos en línea.

El entusiasmo mediático es consecuencia del apetito global para los grandes eventos de los Windsors, una pasión compartida por aficionados de todo el mundo que duermen incluso en la calle londinense The Mall desde principios de la semana para asegurar una buena vista de la procesión del sábado de la Coronación. A pesar del hecho que se les roban las tiendas de campaña y de las tormentas previstas, esperan la pompa y ceremonia con paciencia, cuenta The Daily Mail. "Muchos se van a mojarse muchísimo, pero han jurado no dejar que el tiempo de primavera del Reino Unido disminuya sus ganas," escriben los reporteros.

El periódico estima que hay un millón de británicos que irán a una fiesta en la calle para celebrar la ocasión, decoran los pueblos y ciudades con banderines, banderas del Reino Unido, peluches de Paddington Bear y versiones de punto de tamaño real de los Reyes.

Con un día de festivo extra para las celebraciones, incluso los que no se consideran monárquicos verán el espectáculo por curiosidad en su casa o el pub local. "La nación necesita desesperadamente una excusa para una fiesta" y los grandes eventos nacionales cómo un mundial "tienen una atracción gravitatoria", apunta la columnista de The Guardian, Gaby Hinsliff.

Sin embargo, el titular de The Mail: "El frenesí de la Coronación se extiende por todo el Reino Unido!" parece algo exagerado. Hace un par de semanas, dos tercios de los británicos dijeron que la Coronación les importaban "poco" o "muy poco", en comparación con 33% a los que les importaban "mucho" o "bastante", según un sondeo hecho por Yougov.

Además de apatía, hay rabia por parte de algunos británicos que se organiza un evento tan opulento a coste de los contribuyentes mientras muchos ciudadanos no tienen suficiente dinero para comer.

Otro sondeo reciente sugiere que la monarquía está menos popular que nunca. Solamente 3 de 10 británicos consideran la monarquía "muy importante" mientras un 45% de los encuestados por el Centro Nacional de Investigación Social dijeron que habría que abolir la monarquía, que no es importante o muy importante.

Hay una clara brecha generacional: un 40% de los más jóvenes prefieren un jefe de estado elegido frente un 36% de los que optan para una monarquía. Un rey mayor ungido y coronado este sábado tiene un gran reto: ganarse a la generación que han nacido no, cómo Edwards, escuchando a los miembros de la familia real por la radio, en blanco y negro o en las portadas de un periódico, si no en la pantalla de un smartphone.