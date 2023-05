El Festival de Cans cumple 20 años: más de 30 estrenos y 25 actuaciones musicales

El Festival de Cans celebra 20 años con una edición en la que contarán con 25 actuaciones musicales y más de 30 estrenos, entre ellos 'Honeymoon' de Enrique Otero y 'Sica' de Carla Subirana.

En la presentación de la XX edición del Festival de Cans, celebrada en la propia aldea pontevedresa de Cans, han participado el conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez; el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil; y el director del festival, Alfonso Pato.

El representante de la Xunta de Galicia ha felicitado a la organización por sus dos décadas de trayectoria de un certamen que "se ha convertido en una experiencia total" como "altavoz de la creación audiovisual gallega" y que es, "por derecho propio, una marca de valor identitario y diferencial" dentro del sector.

Para el conselleiro, se trata de uno de los eventos culturales y lúdicos "más singulares de Galicia" y que recibe además "el interés y la complicidad" por parte de los profesionales del audiovisual, del público, de los medios de comunicación y, especialmente, de los vecinos de Cans "que contribuyen directamente a su realización".

Ha apuntado también el conselleiro que una de las claves del éxito es "la mezcla de talento y desenfado para asentar una atractiva programación en la que tienen cabida tanto figuras consolidadas como valores emergentes del audiovisual gallego, además de una amplia oferta musical".

De hecho, ha recordado que el de Cans repite en 2023 como uno de los 11 certámenes apoyados por la Xunta mediante la convocatoria de subvenciones para festivales del sector, dentro de la que ha alcanzado, por tercer año consecutivo, la máxima puntuación otorgada por la comisión independiente que evalúa los proyectos.

Cinco días de programación

En la presentación se ha detallado la programación que, por primera vez, se desarrollará durante cinco días. Se ofrecerán más de 40 cortometrajes en las secciones a concurso, así como ocho largometrajes, que suman más de 25 estrenos audiovisuales, además de numerosas actividades paralelas.

Entre ellas, 25 actuaciones musicales como las de Los Punsetes, The Limboos, Mr. Kilombo na Leira do Río, Fillas de Cassandra, Tony Lomba o Mallou no Torreiro, además de actuaciones poético-musicales en el Invernadoiro con Rosalía Fernández Rial y el chileno Nano Stern.

Otra novedad es la celebración del Día das Letras Galegas con el estreno el 17 de mayo del documental 'Florencia, o cego dos Vilares', de Pancho Álvarez.

La apertura del festival correrá a cargo de 'Honeymoon', de Enrique Otero, que junto con 'Sica', de Carla Subirana —que lo cierra— ocupa un lugar destacado en la programación de este año. Los realizadores de las dos cintas participarán en los diferentes encuentros con directores que promueve el festival, en los que también participarán Álvaro Gago o Alberto Vázquez.

Serán más de un centenar los cineastas que visitarán la aldea pontevedresa, tales como Jaione Camborda, Sonia Méndez, Alfonso Zarauza, Pela del Álamo, Olga Osorio o la franco-armenia Valérie Massadian, que protagonizará el Foco Internacional con varias de sus piezas inéditas en España.

Habrá también coloquios con actores y actrices como Javier Gutiérrez, Nathalie Poza, María Vázquez, Antonio Durán Morris, Nerea Barros, Tamar Novas o Diego Anido, además de Luis Zahera, a quien se le entregará el Premio Pedigree de Honor.