La pillada a Bosco Martínez-Bordiú cuando pensaba que 'Supervivientes' no le grababa: "Es de poca humanidad"

Los concursantes de Supervivientes 2023 intentan hacer frente a su día a día como buenamente pueden. Sin embargo, uno de los temas que más conflictos genera entre los compañeros y que más difícil hace la convivencia es la comida. Un ejemplo de ello es Bosco Martínez-Bordiú, a quien ha sido cazado confesándole a Diego Pérez que no quería compartir con sus compañeros el centollo que acababa de pescar.

Para el sobrino de Pocholo, el día de pesca iba a ser otro día "frustrado" sin encontrar nada para comer. Sin embargo, de repente su visión cambió cuando se le presentó la oportunidad de atrapar un centollo. Así, al regresar con el resto de sus compañeros, el hijo de Pedro Juan Blach llegó con un cangrejo en la mano.

Aunque en la playa hondureña los concursantes suelen repartir entre todos lo que encuentran para sobrevivir al reality, esta vez el joven de 20 años tenía una idea muy diferente. Bosco Martínez-Bordiú creía que las cámaras no le estaban grabando, así que aprovechó la ocasión para tener una conversación privada con James Lover, en la que dejó claro que no tenía ningún problema en no compartir la comida con sus compañeros.

"Yo el centollo, si no lo ven estos, tampoco me afecta mucho, ¿eh? Si no lo huelen estos cuatro... En plan estos dos pavos, no me raya nada", aseguró el hijo de Clotilde Martínez-Bordiú a Diego Pérez, quien manifestó que a el "tampoco" le importa. "A ver Diego, si te digo la verdad... Si ellos no comparten un día conmigo, lo aceptaré ya que yo no he compartido con ellos. A la M...", fueron las últimas palabras expresadas por el joven en su conversación.

Tras esta confesión, Bosco volvió con Ginés Corregüela y Raquel Arias. Los cuatro cocinaron el centollo y empezaron a comer sin el resto. Poco después, el sobrino de Pocholo se acercó a Alma Bollo, Jonan Wiergo y Manuel Cortés para explicarles que el centollo no daba para todos, por lo que iba a tomar lo que había sobrado para echarlo en su caldo.

"¿Pero por qué no al caldo de todos?", estalló la hija de Raquel Bollo, intentando entender por qué Bosco no ha querido compartir el centollo con todos. Ante esto, Alma se acercó al resto del grupo para ver qué estaba pasando. "¡Se va acercando la final! Se os está viendo el plumero", expresó Alma Bollo, dejando entrever que esta sería la explicación a la actitud de su compañero.

"El que ha venido con el centollo en toda mi cara y me ha dicho que lo va a echar en su caldo ha sido él. Eso es feo y de poca humanidad", manifestó con enfado la hermana de Manuel Cortés, quien también dejó claro a Diego Pérez que su actitud le había decepcionado y más la que ha tenido con su hermano.

Tras este rifirrafe, Alma Bollo, Adara Molinero, Asraf Beno, Manuel Cortés y Jonan Wiergo comieron en primer lugar su caldo, pero sin cangrejo. "¿Y el centollo dónde está? ¿O es solo para vosotros?", preguntó la pareja de Isa Pantoja. La respuesta de Bosco fue que el cangrejo estaba en el caldo que ellos estaban cenando. "Ah, ¿se ha desmenuzado o algo?", prosiguió Asraf y el sobrino de Pacholo no dudó en contestar un contundente pero irónico "sí" a su compañero.

En segundo lugar cenaron Bosco Martínez-Bordiú, Ginés Corregüela, Diego Pérez y Raquel Arias, quienes sí pudieron disfrutar de centollo. "Le ha dado buen sabor el bicho", comentó el hijo de Pedro Juan Blach. Poco después de saborear su manjar, Diego expresó que el cree que partir del próximo día "el pescado va a ser lo que cada uno pesque".