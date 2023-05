El amor, según Pilar Rubio y Sergio Ramos

Sergio Ramos y Pilar Rubio se convirtieron en actualidad cuando la presentadora insinuó en una presentación multitudinaria que su relación podría estar atravesando momentos difíciles.

La modelo lanzó dos indirectas a un Ramos que, en esos días, disfrutaba de la Feria de Sevilla. "Yo soy más de la Feria del Libro", pronunció para justificar su ausencia.

Las palabras de Pilar supusieron tal revolución que los protagonistas tuvieron que salir al paso para hacer desmentidos tibios que no contentaron a la mayoría.

20minutos ha podido saber que, a pesar de que forman una pareja consolidada, sus códigos son diferentes a los tradicionales. Ha habido fisuras y replanteamientos, puede que porque lo que antes era válido, ahora ha quedado obsoleto.

Son varias las agencias de prensa que llevan meses detrás de chivatazos que apuntan a crisis o distanciamientos que no han existido como tales. No ha habido testimonio gráfico de ningún supuesto desliz o aventura. Tal vez hay que abrir la mente para entender que no todo el mundo ama de la misma manera.