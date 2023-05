Quiénes son TuralTuranX, representantes de Azerbaiyán en Eurovisión 2023

TuralTuranX serán los representantes de Azerbaiyán en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool con su tema en inglés 'Tell Me More'. Los hermanos Tural y Turan Baghmanov son los integrantes de este grupo, unos chicos que siempre estuvieron influenciados por la música a través de su padre, llegando incluso a formar una banda de pequeños, según informa la propia web del certamen eurovisivo.

Los hermanos Baghmanov se adaptaron en plena pandemia de COVID-19 actuando en plazas y parques despertando el interés del público a través de su música de los años 60 y 70.

Fue este año cuando la televisión pública azerí, Ictimai TV, los escogió como representantes de Eurovisión a través de un proceso interno. Cantarán sobre el escenario de Liverpool la canción 'Tell Me More', escrita por ellos junto a sus amigos Nihad Aliyev y Tunar Taghiyev.