'En boca de todos' muestra las últimas declaraciones de Alves: "Yo fui cómplice de las ganas que ella tenía o de las que tenía yo"

La estancia de Dani Alves en prisión podría estar tocando a su fin. En los últimos días, sus abogados han presentado un recurso que cuenta con un informe de 200 páginas acompañado de un vídeo formado por varias secuencias con las que la defensa pretendía demostrar que las relaciones sexuales entre el futbolista y la presunta víctima fueron consentidas.

Este miércoles, En boca de todos ha mostrado, en exclusiva, las declaraciones del brasileño, donde aporta su percepción de los hechos y por qué entendió que las relaciones sexuales entre él y la joven eran algo que ambos deseaban.

"No puedo ratificar mi primera declaración porque ese día yo tenía una obsesión, que era proteger mi matrimonio, la mujer que amo. Enseguida... una atracción sexual entre yo y la señora..., noté su buena disposición por la manera de bailar y de acercarse a mí", ha destacado Dani Alves.

"Aunque Bruno nos hacía de pantalla, estábamos expuestos y fue cuando yo le dije a ella de trasladar todo eso al baño. Cuando llegué dentro del baño, me hice pis y dos o tres minutos después, como no llegaba, pues salí. No es que yo saliera otra vez a llamarla, sino que cuando estoy saliendo prácticamente me la encuentro en la puerta", ha agregado el futbolista que, además, ha insistido en que "en ningún momento" la víctima se negó.

La letrada, por su parte, apunta: "En cualquier caso, dentro del baño, toda la relación sexual que usted ha descrito pasa encima de la taza del váter, no tocan el lavamanos"; a lo que Alves responde: "No, yo desde luego no. Yo fui simplemente un cómplice de las ganas que ella tenía o de las ganas que yo tenía. Yo le dije: 'pues regreso antes, esperas un poco y después regresa para allí'. Supongo que en este momento fue cuando ella se enfadó".

"Cuando salimos, lo hacemos siempre con paso acelerado para evitar cualquier aglomeración y no la vi en la salida", sentencia el futbolista brasileño en su última declaración ante la jueza. Finalmente, el matinal ha contactado con uno de sus reporteros, quien ha afirmado que la decisión de la jueza acerca de la puesta en libertad o no de Dani Alves es "inminente".