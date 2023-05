Ana Rosa Quintana, sobre Joana Sanz: "Si le tiene tanto cariño a Alves, no te divorcias. De momento, ni hablas"

La ruptura de Joana Sanz y Dani Alves es, prácticamente, un hecho. En las últimas horas, los rumores se han empeñado en emparejar a la modelo canaria con algún pretendiente, sin embargo, esta se ha apresurado a desmentirlo.

Desde la redacción de El programa de Ana Rosa, la periodista Leticia Requejo ha destacado que había podido hablar con Sanz, quien le había asegurado que "no tiene ninguna intención de enamorarse y no hay nadie especial en su vida".

"Me insistió en que el mercado para ligar está fatal y tiene numerosas amigas y amigos", ha agregado Requejo que, además, ha comentado cómo fue el vis a vis familiar que la modelo mantuvo con Dani Alves en la prisión: "Me explicó que este encuentro se produjo en una sala con dos sillas y una mesa. Pudieron hablar de frente, sin teléfono de por medio y con vigilancia".

De la misma manera, la colaboradora ha recalcado que Joana le dijo: "Yo voy a seguir estando por los ocho años que llevamos juntos. No soy rencorosa, como pareja no funcionamos, pero me preocupa cómo está Dani". Requejo ha agregado: "Él sigue aferrado a ella, confía en que las cosas se pueden solucionar, pero Joana es firme en su decisión desde hace semanas o incluso meses".

Tras las palabras de su compañera, Ana Rosa Quintana ha sentenciado: "Todo esto es muy raro. No cuadra. Yo lo entiendo, pero si te divorcias lo haces porque te ha dolido mucho, porque te ha engañado o por lo que sea. Pero al mismo tiempo, le llama todos los días y se divorcia creándole una situación judicial complicada. Aquí hay algo que no cuadra. Si le tienes tanto cariño, no te divorcias. De momento, ni hablas".