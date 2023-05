Hugo Silva recuerda en 'El Hormiguero' el día que más miedo ha pasado en su vida

El Hormiguero recibió este martes a Hugo Silva, que presentó su nueva serie, Pollos sin cabeza, la nueva comedia que protagoniza y que se estrenó en HBO Max el 28 de abril.

La serie sigue las andanzas de Beto, un representante de futbolistas cuya vida se va por el desagüe cuando su mejor jugador lo despide y su novia lo abandona.

.@rastacai nos presenta “Pollos sin cabeza”, su nueva serie que ya se puede ver en @HBOMaxES #HugoSilvaEH pic.twitter.com/3xC7Zx42e2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 2, 2023

Tras comentar con Pablo Motos algunas curiosidades de la serie, el presentador quiso repasar con el invitado todas las incidencias que había tenido con la policía en todo el planeta.

"¿Qué te pasó en Brasil con el actor Aitor Luna?", le preguntó el valenciano. "Alquilamos un coche y, ya volviendo, un coche de policía nos dio las luces".

"No estoy seguro de que fueran policías de verdad, pero se acercaron a nosotros y me apuntaron con una pistola muy cerca. Es el día que más miedo he pasado en mi vida", recordó Silva.

"Sacaron una bolsa de marihuana y nos preguntaron si era nuestra, evidentemente no lo era, pero les pagamos y nos escoltaron porque nos advirtieron que, pasados unos kilómetros, nos pasaría lo mismo", añadió.

También comentó que en Colombia también le paró la policía: "Me registraron y me dijeron que si podía pasar por rayos X para ver si llevaba algo en el estómago".

Pablo Motos y Hugo Silva, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Por último, también le contó a los espectadores del programa de Antena 3 el incidente que le sucedió en República Dominicana: "Estaba en el aeropuerto con mi representante y vi que un policía se me quedaba mirando".

"Cuando llegué a su altura, se me acercó y me preguntó si salía en la serie Top Boy. Solo quería hacerse una foto conmigo, pero me pegó un susto...", señaló el actor.