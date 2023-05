Ilia Topuria emociona a Pablo Motos con su regalo: "Me hace una ilusión tremenda"

Ilia Topuria, luchador de Artes Marciales Mixtas, fue el invitado de este lunes en El Hormiguero, donde charló con Pablo Motos sobre su deporte y del documental Ilia Topuria, El Matador de Movistar Plus+.

El valenciano no dudó en hacerle dos cuestiones al más puro estilo La Resistencia, ya que le preguntó por sexo y por dinero: "¿Se aconseja sexo antes de un combate?", quiso saber el presentador.

El invitado le contestó entre risas que "yo no tengo restricciones para eso, pero es completamente secundario en ese momento, estás enfocado en luchar".

A continuación, el conductor del programa de Antena 3 le preguntó: "¿Cuánto dinero gana alguien de tu nivel?". Topuria se mostró reticente a responder...

"No me siento cómodo contestando esta pregunta, pero sí puedo decir lo que he dicho en otras entrevistas que, a nivel mensual y contando las peleas, serían 150 o 200 mil euros", admitió el luchador.

Pablo Motos e Ilia Topuria, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Motos, gran fan de su invitado, no dudó en emocionarse cuando Topuria le entregó el regalo que le había llevado: "Me vuelvo loco", reconoció el presentador.

"Es un regalo muy especial porque no toda la riqueza tiene forma de papel. Es un recuerdo de mi vida y mi pasado, las guantillas de mi última pelea", le dijo Topuria.

"¡Oh my god!", exclamó Motos al recibirlas. Tras fundirse en un abrazo de agradecimiento, el valenciano explicó que "vienen con su firma y lo voy a guardar como oro en paño, me hace una ilusión tremenda".

"Mañana las probaré a mi nivel", reconoció el presentador, y el luchador le contó que "estas guantillas me hicieron entrar entre los diez mejores del mundo, tienen un poder especial".