Custo, Dominnico y Yolancris, platos fuertes de 080 Barcelona Fashion

El veterano diseñador catalán Custo, entre otros nombres de la moda más o menos consolidados como Dominnico o Yolancris, ambos de referencia de divas del pop como Beyoncé o Rosalía, están entre los destacados de la 080 Barcelona Fashion, que volverá a ser escaparate de la moda que viene a partir de este martes.

Un total de 25 diseñadores y marcas mostrarán sus propuestas de temporada en el recinto modernista Sant Pau de Barcelona, que será también escenario de un desfile especial el viernes con modelos de tallas, capacidades y géneros diversos y en el que se ha involucrado el propio Institut Català de la Dona (ICD).

Y es que este año, más allá de seguir ahondado en la idea de la moda circular y la sostenibilidad, la pasarela catalana se ha propuesto poner el acento en al diversidad, con un casting de maniquíes de cuerpos y edades variados y marcas que apuesta por la multiculturalidad.

En el cartel, habituales de la pasarela ya como el propio Custo, Dominnico, Eñaut, Escorpion, Habey Club, Lebor Gabala, Lola Casademunt by Maite , Menchen Tomas, Reveligion, Simorra, The Label Edition, Txell Miras, Victor Von Schwarz y Yolancris.

Pero también otros más noveles o que se prodigan menos en la cita barcelonesa como 404 Studio, Anel Yaos, Bielo_Oscarleon, Laretta, Nathalie Chandler, Outsiders Division, Paolo Leduc o The Artelier.

Simorra propone un viaje por la memoria a través de los tejidos puros



La veterana firma Simorra ha abierto la última edición de la 080 Barcelona Fashion con una colección que invita a rememorar recuerdos al más puro estilo Marcel Proust, aunque en lugar de magdalenas lo que nos hace revivir el pasado son los tejidos clásicos y estampados de clásicos.

La colección primavera verano de Simorra pretende ser intergeneracional y por ello toma pieza clásicas a las que da nuevos patrones más modernos e incluso algún tejido tecnológico que combina con algodones y piezas de hilo.

Los estampados de sus vestidos, la mayoría en blanco, rosa y rojo, se antojan como mantelerías secándose al sol.

Destaca la artesanía de las piezas con macramé, tweets y guipures geométricos al estilo de las baldosas hidráulicas antiguas.

También ha recibido admiración un tejido a base de tela vaquera que Simorra trabaja con repetición de costuras con un efecto de piel vuelta.

La colección "In-touch" de Simorra ha roto el hielo de un primer día de 080 que seguirán 4 firmas como The Artelier y Escorpion, otros veteranos de la pasarela que tendrán el encargo de cerrar la primera jornada.

Laretta, la diseñadora de Amposta que debuta a los 25 años



Lara Serrano, la joven de Amposta (Tarragona) que está detrás de la firma Laretta, ha debutado a los 25 años en la 080 Barcelona Fashion con una primera colección basada en la idea de "vida y muerte" y en la que ha jugado a sacar de contexto tejidos como el nylon y a dar nueva vida a telas sobrantes.

Exalumna del máster de moda del Instituto Europeo del Diseño, estudió Economía antes de decidir que "no renunciaba" a su sueño, un objetivo que ha comenzado a hacer realidad.

"La colección que presento busca los contrastes entre la vida y la muerte, dos mundos muy diferentes y a la vez con muchos puntos de conexión", ha explicado a EFE desde bambalinas antes de su puesta de largo como diseñadora.

Ese contraste de vida y muerte se ha visto con gran presencia de blanco y negro y, sobre todo, con el juego de tejidos y patrones "fuera de contexto".

"Como los corsés de mangas abullonadas con tejidos poco habituales como el nylon", cuenta Serrano, que utiliza telas sobrantes o recicladas, y está muy "concienciada" que la de la moda "es una de las industrias más contaminantes".

"He usado restos de tela y también sarga y punto", añade la joven, que no tiene remilgos a pedir los sobrantes de otras marcas para contribuir lo menos posible a la huella de carbono.

Cuenta que aunque lleva tiempo pensando su colección, no pudo ponerse manos a la obra hasta hace un poco más de un mes, cuando le confirmaron que había sido seleccionada para la 080.

"Idealmente hubiese querido tener más tiempo, pero no podía hacer una inversión tan grande sin saber que podía traerla a la pasarela", cuenta satisfecha de haber conseguido llegar a tiempo.

Entre sus referentes, el diseñador francés Thierry Mugler, aunque aclara que no es una firma que se refleje en su propia propuesta.

"Como mucho se puede parecer en que mi moda también juega a alejarse de la realidad. Me gustan los tejidos tecnológicos, mezclaros con artesanía, con tradición, ese contraste", añade. Sí queda claro en su propuesta sus raíces andaluzas.

"No pretendo hacer algo que sea como flamenco, pero sí me ha apetecido hacer toreras con volantes, aunque con nylon, para darle esa vuelta a las cosas que me motiva", ha explicado.