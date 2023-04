Aunque a muchas les pese, no todo iban a ser chalecos acolchados esta primavera: si bien es cierto que no hay look de vaquero y camisa que no eleven, también que si el día sale frío no nos protegen lo suficiente. Y es que eso de que para presumir hay que sufrir está obsoleto como para aplicarlo a nuestro armario; por eso, nosotras somos más de buscar soluciones que, además, sean tan trendy como los sin mangas. ¿Alguien más pensado en la americana?

Esta chaqueta que no pasa de moda sí sufre actualizaciones año tras año que cambian las costumbres del street style. La blazer masculina, por ejemplo, es una de las novedades de esta primavera, alzando los cortes rectos y el oversize como reyes de la calle; y esta de Lefties, con raya diplomática en contraste y hombreras, tiene todo lo necesario para cumplir con la tendencia.

Las rayas en contraste le dan un toque elegante que nos encanta. Lefties

Datos estructurados producto Nombre: Blazer de rayas Descripción: Blazer de manga larga con hombreras, doble botonadura y cuello solapa de estampado de rayas diplomáticas a contraste blanco y negro. Marca: Lefties Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 29.99 Imagen:

En contraposición al estilo holgado de la primera tendencia, también destacan esta primavera las opciones cropped para potenciar la figura y marcar cintura. Propuestas muy girly que, además, pueden ser las aliadas definitivas para combinar con nuestro look de invitada. Nosotras nos quedamos con esta blazer tailoring de Bershka en color rosa empolvado para estrenarnos con esta tendencia que irrumpe, después de muchos años, de nuevo en nuestro armario.

Una propuesta desenfadada que resta seriedad a la americana. Bershka

Datos estructurados producto Nombre: Blazer tailoring cropped sarga Descripción: Blazer tailoring cropped de sarga de color rosa pastel. Tiene solapa, falso bolsillo delantero y se abrocha con un botón marrón. Marca: Bershka Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 20.99 Imagen:

La apuesta por el cinturón para estrechar la americana es otra de las propuestas de la temporada que no hay que perder de vista; y es que, además de cumplir con los preceptos del street style, dibuja una silueta de reloj de arena que nos encanta. ¿Qué opinas de esta blazer jacquard de manga abullonada de Pedro del Hierro? Además del corte esperado, equilibra el volumen en los hombros y potencia nuestro brillo natural con un rosa barbiecore que, sí, también es tendencia.

Para un evento primaveral o para convertir unos vaqueros en el 'look' perfecto. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Blazer jacquard manga abullonada Descripción: Blazer sin solapas y manga larga Abullonada. Bolsillos delanteros con Vivos. Cierre frontal con cinturón anudado. Marca: Pedro del Hierro Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 119 Imagen:

El rosa vivo del modelo anterior ya ha adelantado otra de claves que hay que buscar para acertar con la americana esta primavera: el color es esencial. Nosotras hemos caído rendidas ante el lima flúor de la blazer con hombreras de Brave Soul que también es oversize para duplicar los motivos por los que deberíamos escogerla.

No es un color que vaya a pasar desapercibido en la oficina. Springfield

Datos estructurados producto Nombre: Blazer cruzada, botonada y hombreras Descripción: Blazer cruzada con forro en color verde lima con solapa ancha y corte oversize. Tiene doble botonadura en dorado y unas hombreras finas para crear volumen. Marca: Brave Soul Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: Imagen:

Por último, y no por ello menos importante, hay que hacer mención de los cuadros. Y es que, si creías que no eran para la primavera, te equivocabas, tal y como demuestra esta americana de Scalpers con superbolsillos y un juego de colores ideal para esta temporada. Si solo pudieras elegir una blazer de la selección, ¿sería esta la elegida?

Es un estampado ligero que abandona los tejidos más gruesos. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Blazer de mujer de cuadros Descripción: Blazer blanca de mujer de cuadros rojos, azules y violetas. Está confeccionada en mezcla de algodón, tiene un corte Regular Fit, cuello con solapas de muesca y grandes bolsillos insertados en el pecho. Marca: Scalpers Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 149 Imagen:

