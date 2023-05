Fayna Bethencourt reacciona al último movimiento de Carlos Navarro, 'El Yoyas', que pretende denunciarla por "falso testimonio"

Carlos Navarro, 'El Yoyas', continúa fugado de la justicia, mientras el Tribunal Supremo ha decidido no admitir a trámite su recurso de revisión de la condena por el maltrato a Fayna Bethencourt. Sin embargo, el catalán no pretende entregarse y, es más, quiere querellarse contra su expareja.

El exconcursante de GH 2 lleva desde finales de noviembre en busca y captura al no presentarse al Juzgado de Paz de Vilanova del Camí para su ingreso en prisión, tal y como se le había ordenado, para comenzar su condena de cinco años y ocho meses de prisión por delitos de malos tratos y lesiones cometidos contra su exmujer.

Más de cinco meses lleva desaparecido 'El Yoyas', aunque concedió una entrevista el pasado mes de diciembre desde un bosque en un lugar indeterminado.

Según su entorno, se encuentra "totalmente destrozado" por la sentencia, pues siempre ha defendido que se le ha condenado sin pruebas, algo que Fayna Bethencourt ha desmentido por activa y por pasiva. Ahora, su abogado, Esteban Gómez Roviera, ha hablado con el programa Fiesta para confirmar que "no se plantea entregarse".

Pero, además, no solo pretende seguir fugado, sino que "lo que piensa hacer es querellarse contra Fayna Bethencourt por 'falso testimonio'", señaló el espacio de Emma García. "Carlos y su abogado pretenden seguir adelante con la batalla judicial y su meta es llegar hasta el Tribunal Constitucional".

En concreto, la defensa de 'El Yoyas' está centrada en un relato que escribió la canaria y pretende demostrar que se escribió antes de la demanda por violencia de género y luego se utilizó esta historia ficticia como testimonio. Sin embargo, Fayna Bethencourt desmiente estas fechas y sostiene que los hechos que ella narra son biográficos y se escribieron después.

"Ese relato se escribió después de que él me agrediese. Tiene ese componente biográfico, cosa que he hecho en otros escritos míos", señaló a Fiesta. Además, la canaria, que entró en directo al formato de Telecinco, habló de su última publicación de Instagram, en la que contó lo que sucedió después de la agresión.

"Lo que escribí ayer fue para recordárselo, porque él sabe perfectamente lo que me hizo aquel día. Claro que lo recuerdas, cuando pongo 'recuerdas lo que pasó', no pongo un signo de interrogación porque sé que lo recuerdas perfectamente", declaró. "Y no solo me agrediste aquel día, si no que quisiste volver a agredirme esta vez por segunda vez intentando hacerme pasar por mentirosa".

"Me siento con ganas de que se haga justicia y voy a seguir molestando porque sé que molesto a la gente que debería de tenerlo hoy en día entre sus manos, pero voy a seguir molestando porque, si no hablo por mí, nadie lo va a hacer más alto que yo", añadió Fayna Bethencourt.

"No hay palabras para describir lo que sentimos y la situación que estamos viviendo. Y todavía su abogado se permite el lujo de decir que van a seguir hasta el final. Lo que tiene que hacer es decirle a su cliente que ingrese donde pertenece y, una vez que esté donde le ha indicado la ley que tiene que estar, entonces que ponga los recursos que le dé la gana", concluyó.