La aerolínea india Go First se declara "insolvente" y suspende todos sus vuelos

GO FIRST

La aerolínea india Go First, propiedad del conglomerado Wadia, presentó este martes la solicitud "voluntaria" de insolvencia y suspendió todos sus vuelos programados desde este miércoles en medio de una severa escasez de fondos provocada por problemas en su cadena de suministros. La tercera aerolínea más grande de la India culpó a su proveedor de motores, la aeronáutica estadounidense Pratt & Whitney, de incumplir un acuerdo y de obligarles a dejar en tierra "aproximadamente la mitad de su flota" en los últimos meses, lo que derivó en graves pérdidas financieras, informó Go First en un comunicado.

La falta de uso de 25 de sus aeronaves Airbus A320neo ocasionó pérdidas de 1.319 millones de dólares, según la aerolínea de bajo coste, una cifra que pretende recuperar en un juicio contra su socio estadounidense.

No obstante, aseguró que mientras no se produzca una resolución que le permitiría "volver a operar por completo en agosto o septiembre de 2023", la aerolínea "ya no está en condiciones de continuar cumpliendo con sus obligaciones financieras".

Esta crisis de fondos llevó a Go First a solicitar este martes acogerse a la bancarrota ante el Tribunal Nacional de Derecho de Sociedades de Nueva Delhi y a suspender todos sus vuelos, a la espera de que la corte apruebe el viernes su petición de insolvencia voluntaria.

La página web de Go First sufrió varias caídas tras el anuncio, mientras numerosos usuarios protestaron en Twitter por la suspensión de sus vuelos sin previo aviso. La aerolínea operaba cerca de una veintena de rutas domésticas y varias internacionales. Estos problemas se producen en un momento en que el sector aéreo indio se encuentra en plena expansión, con cifras superiores a las de la pandemia, que le llevaron a establecer el pasado 30 de abril un récord histórico en su tráfico aéreo doméstico tras registrar cerca de medio millón de pasajeros ese día.

La aerolínea india Air India, propiedad del grupo Tata, cerró el pasado febrero un acuerdo para comprar 470 aviones a Airbus y Boeing, en lo que se convirtió el mayor pedido de la historia de la aviación comercial. Unas semanas Boeing anunció que instalaría en la India una línea para transformar sus aviones de pasajeros '737' en cargueros.