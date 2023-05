Christina Rapado, tras visitar a Camilo Blanes en su casa: "Está en sus plenas facultades"

Después de todas las informaciones y elucubraciones que se están haciendo sobre Camilo Blanes, debido a las fotos que no deja de publicar en redes sociales, su amiga Christina Rapado acudió a visitarle a su casa, aunque más tarde fue echada por Lourdes Ornelas, la madre de él. Ahora, la que fuera novia de Camilín ha hablado de cómo se encuentra.

Este fin de semana, Ornelas llamó al programa Fiesta para contar lo que había pasado después de que Christina Rapado acudiera a la vivienda de su hijo: "Estoy asustada de ver que esta persona está en casa de Camilo sabiendo el estado en el que está, me horroriza ver que esa mujer llegue con botellas de alcohol a casa de mi hijo cuando yo intento cuidarle todo lo que puedo".

"Mi hijo se está paseando desnudo por la casa y ella le está haciendo vídeos, yo tengo que estar sacando gente de ahí constantemente, incluidas las fans de Camilo Sesto", añadió. "No sabe ni lo que está haciendo porque seguro que mañana ni se acuerda de lo que ha hecho, es evidente que mi hijo necesita ayuda y lo estamos intentando todo lo que podemos, esto es superagotador".

Sin embargo, Christina Rapado no opina igual, tal y como cuenta en exclusiva a Semana. "Él me llama el sábado a mediodía, yo le pregunto por las fotos que había estado subiendo y me cuenta que lleva dos días sin dormir. Es ahí cuando me dice que me vaya para Torrelodones y yo voy", explica.

Según narra, paró a comprar cervezas antes de ir a su casa, pero eran para ella: "En el tiempo que yo estuve en esa casa, él solo tomó agua con unas hierbas que le hacen en el herbolario. Es mentira que yo le diese alcohol". Además, su visita no fue para luego sacarle rédito económico, tal y como la acusó Lourdes Ornelas.

También revela que le llamó Aurelio Manzano, colaborador de Fiesta, al enterarse de que había ido con alcohol a la casa: "Es el propio Camilo el que quiere que enviemos esas fotos para demostrar que él estaba bien. Él decía: 'Mándalas, que se piensan todos que estoy muerto'".

Christina Rapado, además, opina sobre el estado de salud de Blanes, tema sobre le que está elucubrando mucho, y ella defiende que no hay que juzgarlo: "Va a cumplir 40 años y está en sus plenas facultades mentales. Cada uno hace lo que le da la gana. Yo le veo igual que siempre". Aun así, añade que "la casa que no está en buenas condiciones", pero defiende que "cada uno tiene el tipo de vida que quiere".

También aclara algunos temas sobre las fotos. "Los dientes no le faltan por ninguna enfermedad, no tiene los dientes porque le están preparando unas carillas. Y, aparte, a él le encantan esos dientecillos. Él se ve estupendo", añade.

"Mi idea era quedarme a dormir con él, para que pudiese descansar y comenzar un día nuevo", cuenta Rapado al citado medio. Sin embargo, relata que, sobre las 11 de la noche, llamó a dos chicas y luego a un hombre para que trajesen 'golosinas', palabra con la que podría referirse a droga.

Fue entonces cuando entró Lourdes Ornelas y los desalojó a todos, algo de lo que ella se alegra: "Me dijo que o me iba o llamaba a la Policía y yo me fui. Había prensa fuera y yo no hice ni declaraciones. Se están diciendo muchas barbaridades".

"A mí me gustaría ser una aliada de Lourdes. Si ella no puede entrar o cualquier cosa, que cuente conmigo. Yo no tengo ningún tipo de enemistad ni de polémica con ella", aclara, dirigiéndose a ella, aunque sí tiene algunos reproches que hacerle: "No entiendo por qué ella quiere incapacitarlo, si él está en sus plenas facultades mentales. Con su dinero y con su vida hace lo que le dé la gana (...) ¿Y la que tiene que estar capacitada es ella? Para llevar el dinero del hijo, ¿no?".