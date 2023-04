La abogada de Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, se enfrenta a la prensa: "¡Vamos a llamar a la Policía!"

La actitud de Camilo Blanes, especialmente en redes, sigue dando que hablar. Fotos con peluca, fumando, con los dientes mal, usando FaceApp... Imágenes que publica y borra o que comparte en masa, pues en la madrugada de este viernes subió un total de 15 posts. Su madre, Lourdes Ornelas, mostró su preocupación en público, pero ahora, en su encuentro con la prensa, su actitud ha sido diferente.

Tras su primera imagen, en la que aparecía desmejorado y con una peluca, su madre llamó desesperada al programa Fiesta y aseguró que la vida de su hijo "está en peligro". "No tengo a nadie de confianza a quien acudir para que le ayude, todos van por intereses. Es un adulto, no se puede inhabilitar", destacó. "Cuando voy, me dice que me vaya de su casa".

Sin embargo, la que fue pareja de Camilo Sesto mantuvo silencio en su última aparición pública, frente a las cámaras de Europa Press. Paseando por las calles de Madrid, la madre de Blanes iba acompañada de su abogada, la cual se interpuso entre ella y el reportero y se enfrentó a la prensa.

"Os vamos a denunciar por acoso. ¡Déjenos en paz, por favor! Estamos por la calle tranquilamente", exclamó la mujer, a lo que el periodista le respondió que no estaban acosándolas, solo haciendo su trabajo. "Sí, a esta señora y a su familia", argumentó la letrada.

"¡Vamos a llamar a la Policía!", continuó ella. "A ver si la voy a llamar yo por sus formas", le contestó el reportero, que continuó después preguntándole por Camilo Blanes. "Esto no es noticia, váyase usted", se interpuso la abogada. "Esto no es un plató de televisión".

Finalmente, la letrada le hizo una foto con el móvil al periodista, que incluso le dio, por voluntad propia, su nombre y apellidos porque defendía que simplemente estaba haciendo su trabajo.