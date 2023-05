Quién es Audre Lorde, la escritora que Irene Montero ha reivindicado en la manifestación del Primero de Mayo

Varios representantes del Gobierno de España han participado en la manifestación que se ha producido en Madrid hoy con motivo del Primero de Mayo, Día de los Trabajadores, en una jornada reivindicativa que tradicionalmente conmemora el origen de las protestas que consiguieron avances sociales significativos para los trabajadores, como la jornada laboral de 8 horas.

En la manifestación, convocada por UGT y CC.OO, la ministra de Igualdad Irene Montero ha portado una camiseta con el rostro de la escritora afroamericana Audre Lorde, junto a una frase de su libro 'La Hermana, la extranjera', el lema 'Tu silencio no te protegerá'.

¿Quién fue Audre Lorde?



Nacida en 1934 en Nueva York, Audre Lorde fue una escritora afroamericana, feminista, lesbiana y activista por los derechos civiles en Estados Unidos. Su obra fue reconocible por su crítica abierta a las injusticias sociales y civiles, al racismo en los Estados Unidos durante gran parte del siglo XX y empoderó la figura de la mujer afroamericana en sus obras, siendo la más reconocible 'La Hermana, la extranjera', un libro de ensayos y discursos publicado en 1984.

El cáncer de mama que le fue diagnosticado en la década de 1980 fue una de las experiencias que marcaron su carrera. A raíz de esto, escribió en uno de los ensayos de su obra más famosa la cita más célebre de su carrera: "Iba a morir, si no antes o después, tanto si había hablado como si no. Mis silencios no me habían protegido. Tu silencio no te protegerá". La autora también publico a raíz de su enfermedad "Los diarios del cáncer" dirigidos a quienes padecen esta enfermedad o acompañan a otras personas en el proceso. La escritora falleció en 1992, a la edad de 58 años, a consecuencia del cáncer.

Lorde se mantiene actualmente como una figura relevante en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y un icono de la lucha por los derechos de las mujeres y contra las injusticias sociales.

La cita de Lorde, una posible crítica velada

La camiseta de la ministra Irene Montero y la famosa cita de Audre Lorde ha despertado las especulaciones por el posible mensaje velado. Y es que además de la reivindicación, la cita podría aludir al desencuentro de Unidas Podemos con el PSOE a cuenta de la reforma de la 'Ley del Sólo sí es sí' y también a las desavenencias con Yolanda Díaz a este respecto y el silencio de la dirigente de Sumar respecto al apoyo a Podemos en las elecciones autonómicas y municipales, tal y como recoge ABC.