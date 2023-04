Tania Déniz, destrozada y entre lágrimas, habla de la nula relación con su padre: "Me ha hecho cosas imperdonables"

El último episodio de En estado puro en MTMAD de Tania Déniz es muy personal. La joven de 22 años se ha abierto en canal y ha hablado de la nula relación que tiene con su padre y, además, ha explicado los motivos que provocaron que le llevaron a este punto.

Aunque a la que fuera participante de Pesadilla en el paraíso no le gusta tocar este tema, lo ve necesario porque le ayuda a sentirse mejor. "Yo no tengo relación con mi padre...", ha sido la primera frase que ha expresado y, enseguida, se ha deshecho en lágrimas. "La verdad es que cuando salí de la granja tenía la esperanza de recibir un mensaje de él. En el reality yo conté muchas cosas, pero no fueron mentiras", ha proseguido la novia de Albert Barranco.

La exconcursante de La isla de las tentaciones ha confesado que le "duele" recordar aquellos momentos en los que tenía una buena relación con su papá, a quien considera su "todo". "En mi día a día no me gusta contarlo porque yo veo a mis amigas junto a sus padres felices, con una buena relación. Y yo hace mucho tiempo que no tengo eso con el mío", ha destacado.

"Es por el único hombre que yo he dejado el orgullo... Es la única persona que me ha hecho mil cosas... Pero es la única persona que si, a día de hoy, me llamada y me dice 'lo siento por todo. Quiero retomar todo y demostrar las cosas' yo le daría otra oportunidad", ha expresado en el canal y ha añadido que toda su relación cambió después de la cuarentena por la Covid-19.

Rota en llanto, la tinerfeña ha repasado diferentes situaciones que ha vivido desde su niñez y que, actualmente, le siguen doliendo. Así, ha asegurado que su padre le ha hecho "cosas imperdonables" y ha pasado por cosas que "como hija" no tenía que vivir.

La relación con él se complicó aún más cuando ella salió de Pesadilla en el paraíso ya que este le reprochó todo lo que habló en el programa. "No sé nada de él...Mi padre se ha quedado solo porque ha perdido toda relación con su madre, con su otra hija... Porque ha hecho las cosas mal", ha manifestado.

"Solo quiero que me pida perdón", ha confesado Tania Déniz. Con el fin de liberar todo este dolor, la joven ha desvelado que ha pensado en acudir a un profesional con el fin de sobrellevar la situación. "Por aquí me desahogo, pero sería de gran ayuda tratar el tema con un profesional", ha expresado y ha añadido: "Si me ha fallado la persona más importante de mi vida, pienso que me puede fallar cualquier persona. Por eso me he vuelto fría y dura".