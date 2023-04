Desde que se separaron, una posible reunión de Oasis ha estado sobre la mesa y en todas las teorías de los fans de la banda británica. Pero en los últimos meses, tras el divorcio de Noel Gallagher de quien ha sido su mujer los últimos 22 años, Sara McDonald, que no tenía buena relación con el otro 50% del grupo, Liam Gallagher, las esperanzas de los seguidores aumentaron... Pero Noel las ha vuelto echar por tierra.

El músico de Mánchester, que en un mes cumplirá 56 años, ha hablado sobre toda la rumorología acerca de un posible acercamiento con su hermano para volver a unir a Oasis, precisamente cuando el año que viene se cumplen tres décadas desde la publicación de su álbum debut, Definitely Maybe.

Aunque muchos esperaban que anunciase que se estaba preparando una gira de celebración de tan importante fecha del pop-rock británico, las noticias no han sido halagüeñas, pues en una conversación con el periódico italiano Corriere Della Sera el mayor de los hermanos Gallagher ha desmentido dichas habladurías.

"Ni va a haber una gira ni vamos a volver a tocar juntos", ha declarado Noel, si bien ha añadido que tanto él como su hermano tienen pensado algún que otro plan para conmemorar los treinta años que cumpliría el grupo de seguir juntos y, apuesta, sorprenderá a los fans de la misma.

"En los archivos de Sony hemos encontrado algunas grabaciones de aquellas sesiones [en las que se realizó el disco]. Creíamos que se habían perdido, pero únicamente es que estaban mal etiquetadas. Son versiones increíbles de aquellas canciones, algunas en versión acústica", ha revelado.

Por tanto, lo que pueden esperar los seguidores de Oasis —que a día de hoy en Spotify sigue teniendo más de 18 millones y medio de oyentes mensuales— es, a lo sumo, una reedición de aquel Definitely Maybe de 1994 con materrial inédito, nuevas demos de sus canciones más icónicas y quién sabe si incluso algún tema que no viese la luz en su momento.

Gutted — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 25, 2023

Tras las palabras de Noel, Liam Gallagher ha tirado de ironía en su cuenta de Twitter y ha respondido a un usuario que le había comentado las palabras de Noel. "Estoy desolado", ha tuiteado sarcásticamente el menor de los hermanos, haciendo ver que tampoco era de su devoción la idea de una gira conjunta.