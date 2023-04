Marta Riesco no está en su mejor etapa. Tras su despido de Mediaset y su ruptura con Antonio David, su vida ha dado un vuelco, y ella misma lo admitió este jueves en Instagram, donde defendió que, a pesar de su mal momento, va a seguir luchando por ser feliz.

"¿Que estoy jodida? Por supuesto, muy jodida. Siento que desde hace un tiempo todo me pasa a mí", señaló en sus stories. "Recibo mensajes de 'has perdido tu carrera, has perdido todo'. Es duro levantarse y saber que estás en un momento en el que todo se ha venido abajo y que tampoco sabes muy bien por qué y cómo has llegado hasta aquí".

"Aunque esté jodida, aunque esté fastidiada, laboral y personalmente, y aunque esté de muchas maneras, me veréis bailar y reír, porque también tengo momentos donde me lo estoy pasando bien, donde disfruto", sostuvo la periodista, que fue vetada de Mediaset tras trabajar como reportera desde 2017. "No voy a dejar que la pena me coma y pueda conmigo".

"Estaré jodida y atravesando probablemente uno de los peores momentos de mi vida, pero también soy muy afortunada por muchísimas cosas. La primera, por levantarme por las mañanas, tener salud y a mi familia y amigos", continuó. "Pese a toda esa nube negativa que hay sobre mí, yo solo os digo que voy a luchar hasta que no me quede aliento para recuperar mi vida, para recuperar lo que más amo, que es mi profesión. Que no quepa duda a nadie que lo conseguiré".

"Esto es solo una fase de mi vida, sé quien soy, sé dónde quiero llegar y voy a hacer todo lo posible para hacerlo a pesar de las críticas, el hate y todo. Voy a conseguir todo lo que me proponga, como he hecho en tantos momentos de mi vida", concluyó Marta Riesco.