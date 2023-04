Broncano recuerda en 'La Resistencia' el día que le atracaron: "Me apuñalaron, todavía tengo la cicatriz"

MOVISTAR PLUS+

Una semana después de visitar a Pablo Motos en El Hormiguero, Michelle Jenner acudió a La Resistencia para promocionar su nueva serie, Tú también lo harías, que se estrenó en Disney+ el 26 de abril.

La ficción habla de un atraco a mano armada en una línea de autobús de Barcelona: "Es un seriote que engancha mucho", comentó la invitada, dando pie a una anécdota personal de Broncano.

Michelle Jenner y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"En una parada de autobús me atracaron una vez cuatro chavales, pasé un mal rato. Tendría 24 o 25 años. Eché una tarde no muy agradable", reconoció el presentador.

Continuó diciendo que hace dos años contó la anécdota en la radio: "Me atracaron con una navaja y me cortaron. Iba con mi novia de entonces y por ayudarla, me navajearon".

"Me pusieron dos navajas en el cuello y dos en la espalda y me cortaron, tengo la cicatriz. Años después fui al dermatólogo y al verla me preguntó por ella", señaló el jienense

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Le dije que me habían apuñalado y me respondió que tuviera cuidado porque, aunque era raro, pero como era un tejido que se había quedado mal y se acumulaban células, se había quedado abultado y podría ser cancerígeno", admitió Broncano.

Y le contestó al médico que "podría ser que no me mataran en el momento, pero lo hicieran de cáncer 20 años después". También comentó que, al contarlo en la radio, varios medios lo publicaron, preocupando a su madre.