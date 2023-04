Grison, en 'La Resistencia': "El gimnasio es igual que la droga"

Grison lleva presumiendo de musculatura toda la temporada en La Resistencia, pero este lunes, Broncano puso en duda la preparación física del músico.

"No te estás poniendo más flojo, pero tampoco más fuerte. ¿Has llegado a tu límite?", le dijo el presentador. El especialista en beat box del programa de Movistar Plus+ se sintió ofendido y comenzó a enseñar su brazo para demostrar que se equivocaba.

Ricardo Castella y Grison, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Ha llegado a un punto de que el gimnasio es igual que la droga", señaló Grison, que explicó su afirmación: "Me echo polvos en la bebida, que también lo hacía antes".

"Me he partido una muela de darle a las pesas, y los dientes también se te caen con la droga; por las mañanas me duelen los huesos y estoy todo el rato pensando en ello... es lo mismo. He sustituido una cosa por la otra", admitió el músico.

El presentador le preguntó: "¿Estás contento?". Grison le contestó que "si, y estoy a tope. El deporte me está haciendo ganar masa muscular, pero pierdo del cerebro".