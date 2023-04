Niña Pastori recuerda en 'El Hormiguero' sus inicios: "La primera vez que canté fue en un concurso de villancicos"

Niña Pastori fue la última invitada de El Hormiguero de esta semana, donde acudió para presentar su nuevo disco, Camino, que sale a la venta el 28 de abril y con el que conmemora sus veinticinco años de carrera.

El álbum contiene diez canciones que podrán disfrutarse en la gira de conciertos que la gaditana va a emprender en las próximas semanas por nuestro país.

La cantante recordó con Pablo Motos sus inicios: "Yo quería una bicicleta, y vi en un cartel que había un concurso de villancicos por bulerías y el premio eran 25.000 pesetas. Así que decidí presentarme", comentó la invitada.

Niña Pastori, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Fui a decírselo a mi madre que estaba con Concha, la madre de Sara Varas, y me dijo que, como yo no había cantado nunca, me dijo que fuera a su academia para que me escucharan", afirmó.

Al día siguiente, "canté en la academia y les encantó. Gané el concurso y me gasté 15.000 pesetas en una bicicleta roja y las otras 10.000 pesetas, se las quedó mi madre", añadió entre risas.